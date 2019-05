Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Tübingen. Die Wohnungsnot in Tübingen - in den Immobilienanzeigen wird sie auf wenigen Zeilen sichtbar. "Junge Tübinger Familie sucht Baugrundstück oder EFH/DHH in Tübingen oder näherer Umgebung", heißt es da. Oder: "Ärzteehepaar mit 3 kleinen Kindern und Au Pair sucht Haus im Stadtgebiet". Doch nicht nur das. Auch Großinvestoren tummeln sich auf dem kommunalen Wohnungsmarkt. "Unternehmensgruppe sucht ältere Wohnhäuser mit großen Grundstücken", so eine Anzeige. Die Absicht dahinter, so darf man vermuten: Abriss, Neubau - und gutes Geld verdienen mit der Neuvermietung.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. F.: dpa

Die schwäbische Unistadt am Neckar hat - wie so viele attraktive Metropolen - mit dem zu kämpfen, was man einen "angespannten Wohnungsmarkt" nennt. Während in Berlin die Bürger schon eine Enteignung der börsennotierten Immobiliengesellschaft "Deutsche Wohnen" fordern, legt sich in Schwaben zunächst einmal der Oberbürgermeister persönlich mit Grundstücksbesitzern an. Insgesamt 56 Briefe hat Boris Palmer (Grüne) bisher an die Eigentümer aktuell unbebauter (aber bebaubarer) Flächen geschrieben. Energisch fordert er darin, endlich Wohnraum zu schaffen.

Die Lage in Tübingen habe sich in den letzten Jahren weiter verschärft, heißt es in dem dreiseitigen Brief. "Die Knappheit sofort bebaubarer Grundstücke hat ein Ausmaß erreicht, das die eigenen vier Wände für sehr viele Familien unerschwinglich macht." Die Stadt habe den Neubau verstärkt und damit begonnen, "Neubaugebiete im Außenbereich zu planen". Allerdings sei es in der Innenentwicklung der Stadt auch erforderlich, "verfügbares Wohnbaurecht zu nutzen".

Dann folgt die sanfte, aber deutliche Drohung: "Um den Mangel an Wohnraum in Städten und Gemeinden zu mildern, sieht das Baugesetzbuch in §176 ausdrücklich vor, dass ein Gebot zur Bebauung eines Grundstücks (...) ausgesprochen werden kann", schreibt Palmer. Einen entsprechenden Erlass plant die Stadt - hört aber vorher die Eigentümer an.

Hintergrund Die Grundrechte: Artikel 15 "Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden."

Gründe, worum nicht gebaut wird, kann es schließlich einige geben. Gelten lassen will die Stadtverwaltung aber eigentlich keinen.

Könnte es nicht sein, dass es wirtschaftlich nicht zumutbar wäre, weil bei einem Neubau Leerstand zu befürchten werden? Davon geht die Stadt "angesichts der großen Nachfrage von Investoren" nicht aus. Und was, wenn das Geld fehlt, um selbst zu bauen? Dann kauft die Stadt das Grundstück gerne "zum Verkehrswert entsprechend der aktuellen Richtwertkarte" ab.

Aber die Kinder und Enkel sollen doch später einmal in Tübingen bauen können? "Das ist verständlich, aber nach mehreren Jahrzehnten nicht mehr angemessen", so Palmer. Die Mobilität in der Gesellschaft habe stark zugenommen. "Man kann deshalb nicht mehr davon ausgehen, dass die Kinder auf jeden Fall im Wohnort der Eltern und Großeltern bauen." Als Angebot stellt er ein Erstzugriffsrecht auf städtische Grundstücke in den kommenden 25 Jahren in Aussicht.

"Mir ist bewusst, dass die Ankündigung eines Baugebots für Sie als Grundstückseigentümer ein tiefer Einschnitt in die Verfügungsfreiheit über Ihren Besitz darstellt", schreibt Palmer. Bremst sich aber nicht. "Verbindlich" sollen ihm die Eigentümer mitteilen, wie sie innerhalb von vier Jahren die Schaffung von Wohnraum ermöglichen wollen. Von den Reaktionen wolle die Stadtverwaltung es abhängig machen, "ob ein Baugebot durch freiwillige Mitwirkung entbehrlich erscheint".

Um 550 Grundstücke geht es dabei laut Palmer, rund 1000 größere Wohnungen könnten darauf entstehen. Schätzwert des Bodens insgesamt: rund 100 Millionen Euro. Der Rücklauf bei den knapp 60 Briefen, die bisher verschickt wurden, ist laut einer Rathaus-Sprecherin derzeit noch "sehr spärlich" - allerdings gilt auch eine Frist bis zum 31. Mai.

Und wenn sich bis dahin nichts tut? In Berlin will das Volksbegehren den Weg über Artikel 15 des Grundgesetzes gehen und eine "Vergesellschaftung" der "Deutsche Wohnen" erreichen. Palmer führt in Tübingen dieses Wort noch nicht im Mund. Verweist aber auf Artikel 14 GG, wonach Eigentum einer Sozialbindung unterliege. Und wo, aber das führt er nicht aus, auch von Enteignung gesprochen wird - gegen Entschädigung. Vorerst dürften aber nur saftige Bußgelder drohen.

Landesweit wird die Aktion aus dem Tübinger Rathaus genauestens beobachtet. Gemeindetagspräsident Roger Kehle hält Palmers Weg für den falschen. Er fürchtet um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ihm schweben andere Lösungen vor - etwa, dass Eigentümer ihre Grundstücke für einige Jahre verpachten und Kommunen darauf modulare, schnell baubare Gebäude errichten.

Lob gibt es hingegen von Peter Bresinski, Geschäftsführer der GGH Heidelberg und Vorsitzender des Verbands baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen (VBW): "Wir haben kein Verständnis für das ,Aufbewahren’ von Grundstücken - entweder als sogenannte Enkelgrundstücke oder weil die Eigentümer damit rechnen, dass die Bodenpreise noch weiter steigen." VBW-Verbandsdirektorin Iris Beuerle stimmt zu: Die Politik solle Instrumente wie das Baugebot "aktiver nutzen", so Beuerle. "Tübingen kann dafür ein Vorbild sein."