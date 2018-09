Untergruppenbach. (pol/kau) Eine 35-jährige Geisterfahrerin ist der Polizei am Dienstagmorgen aufgefallen. Kurz nach 8 Uhr war die Frau mit ihrem Auto auf der A81 in Richtung Würzburg unterwegs. Scheinbar bemerkte sie plötzlich, dass sie eigentlich in die andere Richtung fahren wollte, teilt die Polizei mit.

Auf Höhe des Parkplatzes Grafenwald wendete sie und fuhr dann auf dem Standstreifen wieder zurück in Richtung Auffahrt. Ein zufällig dort fahrender Polizist des Reviers Heilbronn bemerkte die Geisterfahrerin, als sie auf dem Beschleunigungsstreifen die Autobahn verlassen wollte. Er stoppte die Frau und beschlagnahmte ihren Führerschein.