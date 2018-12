Untereisesheim. (dpa/lsw) Beim Versuch, eine Anwohnerin über ihren ausgebüxten Hund zu informieren, ist ein Mädchen in Untereisesheim von dem Schäferhund gebissen worden. Die Achtjährige musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gegen die Halterin des Hundes wird nach dem Vorfall am Sonntag nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. In Weinsberg attackierte am Montag ein entlaufener Mischlingshund zwei Spaziergängerinnen. Auch gegen dessen Besitzer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Zuletzt waren vermehrt Hundeattacken bekannt geworden. In Hannover starben im April zwei Menschen nach Hundebissen.