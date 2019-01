Möckmühl-Roigheim. (pol/van) Zur Wehr setzte sich ein Einbruchsopfer, nachdem er den Eindringling auf frischer Tat ertappt hatte.

Aber von vorne: Der Einbrecher hatte am Sonntag gegen 18.30 Uhr mit einem Spaten die Terrassentür auf der Rückseite des in der Zeilstraße stehenden Wohnhauses eingeschlagen und konnte so ins Innere des Gebäudes gelangen. In der Küche wurde er dann von dem Eigentümer überrascht. Dieser nahm einen Stuhl und drängte den Eindringling aus dem Haus. Der Täter flüchtete anschließend in eine unbekannte Richtung.

Der Mann soll etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und auffallend hager sein. Seine Haare sind nach Angaben des Opfers schwarz und glatt, das Gesicht des Unbekannten wirkt leicht asiatisch. Er trug eine rötliche Jacke und eine dunkle Hose.

Die Polizei hofft, dass der Mann am Sonntagabend oder an anderen Tagen in Roigheim Personen aufgefallen ist. Wichtig wäre auch, ob er mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen war. Hinweise gehen an den Polizeiposten Möckmühl, Telefon 06298/92000.