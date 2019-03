Karlsruhe. (dpa-lsw) Ein bewaffneter und maskierter Täter hat in Karlsruhe eine Tankstelle überfallen. Mit vorgehaltener Pistole habe er am Samstag gegen 23.25 Uhr den einzigen anwesenden Angestellten zur Herausgabe von Bargeld gezwungen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beute sei allerdings nur gering ausgefallen.

Trotz einer rasch eingeleiteten Fahndung - unter anderem mit Hilfe eines Hubschraubers - habe der Täter fliehen können. Die Polizei rief potenzielle Zeugen auf, sich zu melden. Der Täter sei etwa 180 Zentimeter groß. Er habe eine einen grauen Kapuzenpullover, eine dunkle Jacke und schwarz-weiße Turnschuhe sowie - bei dem Überfall - eine Skimaske getragen.