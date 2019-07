Heilbronn. (pol/geko) Zehn Schüsse wurden am Sonntagnachmittag in Heilbronn gemeldet. Die Schüsse waren vermutlich aus einem Hochzeitskorso abgegeben worden, der in Richtung Ludwigsburg unterwegs gewesen war. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

Rund 20 Fahrzeuge mit Gästen einer türkischen Hochzeit waren auf der Robert-Bosch-Straße unterwegs gewesen, als mindestens zehnmal geschossen worden sein soll. Von den eingesetzten sieben Streifen konnten vier an dem Korso beteiligten Autos angehalten und kontrolliert werden. Von einer Schusswaffe fehlte jedoch jede Spur.

Auch bei einer anschließenden Kontrolle von knapp 20 Fahrzeugen bei Donnbronn fanden die Beamten keine Waffe.