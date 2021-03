Heilbronn. (pol/ppf) Dieser Parkplatzaufenthalt wurdet teuer: Ein 48-Jähriger beschädigte am Mittwochnachmittag mit seinem Sattelzug ein geparktes Wohnmobil und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Gegen 15 Uhr war der Mann mit seinem Laster auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Auweg in Obrigheim unterwegs.

Hierbei touchierte er mit seinem Gefährt das auf dem Kundenparkplatz geparkte Wohnmobil. Durch den Zusammenprall wurde niemand verletzt, berichtet die Polizei.