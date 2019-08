Heilbronn. (pol/geko) An seinen schweren Verletzungen ist ein Radfahrer am vergangenen Samstag verstorben. Er war am 11. Juli mit dem Auto einer Frau zusammengestoßen, meldet die Polizei.

Der 52-Jährige war mit seinem Fahrrad auf einem Radweg zwischen Heilbronn-Frankenbach und Großgartach unterwegs gewesen. Als er auf die parallele Kreisstraße einbog, übersah er den Pkw einer dort fahrenden Frau und prallte mit diesem zusammen. Dabei wurde der Fahrradfahrer auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und landete anschließend im Straßengraben. Einen Monat später erlag er seinen Verletzungen.

Die Fahrerin des Autos und ihre zwei Kinder erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen.