Heilbronn. (pol/rl) Bei dem Brand am Samstagnachmittag in einer Asylunterkunft in der Austraße wurde niemand verletzt. Gegen 16.30 Uhr hatte ein 26-jähriger Bewohner in einem Flur brennbare Flüssigkeit ausgeschüttet und angezündet. Mehrere andere Bewohner, die das beobachtet hatten, hielten den 26-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der 26-Jährige sitzt nun in einem psychiatrischen Krankenhaus. Bei dem Brand entstand 5000 Euro Sachschaden.