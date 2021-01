Heilbronn. (pol/kaf) Ein 65-Jähriger hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen anderen Mann mit einem Messer am Hals verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatten die beiden den Tag gemeinsam in einer Obdachlosenunterkunft verbracht und Alkohol getrunken.

Später verletzte der der 65-Jährige seinen 42 Jahre alten Kumpanen mit dem Messer am Hals - allerdings nicht lebensgefährlich. Dem Verletzten und einem weiteren Zimmergenossen gelang es, den Angreifer zu entwaffnen und diesen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 65-Jährige konnte ohne Gegenwehr festgenommen werden. Er wurde einem Haftrichter beim Amtsgericht in Heilbronn vorgeführt, der einen Haftbefehl ausstellte. Der 65-Jährige wurde in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht.