Eppingen. (car/pol) Zwei Polizeibeamte sind bei einem Einsatz am frühen Sonntagmorgen in Eppingen verletzt worden. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Die Beamten waren zu einer Ruhestörung in die Zunfthausgasse gerufen worden. Dort trafen sie auf zwei streitende Männer. Ein 34-jähriger Anwohner war bei der Auseinandersetzung verletzt worden. Die Polizeibeamten erteilten seinem 32 Jahre alten Kontrahenten daraufhin einen Platzverweis, den dieser nicht einhielt.

Der Mann beleidigte die Beamten und ließ sich nicht beruhigen. Bei dem Versuch, den 32-Jährigen mit Handschellen festzunehmen, trat dieser um sich und verletzte zwei Polizisten.

Die Beamten konnten den Mann schließlich auf das Revier mitnehmen. Dort brachten sie den Randalierer in eine Gewahrsamszelle.