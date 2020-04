Billigheim. (pol/car) Zu einem Brand in der Garage eines Mehrfamilienhauses mit ansässiger Bäckerei kam es in der Hauptstraße am Mittwoch. Gegen 12.25 Uhr wurde die Feuerwehr per Notruf über eine starke Rauchentwicklung und einen Brand informiert.

Die Feuerwehren Billigheim und Mosbach rückten mit acht Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften an. Sie evakuierten die Bewohner aus dem Gebäude und konnten den Brand danach schnell löschen.

Verletzt wurde niemand. Nachdem die Feuerwehr das Haus belüftet hatte, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Der Brand entstand vermutlich in den Mülleimern an der Rückseite der Garage und griff danach auf das Gebäude über. Ein technischer Defekt wird aktuell als Brandursache ausgeschlossen.

Während des Einsatzes war die Hauptstraße gesperrt. Der Sachschaden wird bisher auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.