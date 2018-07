Bad Schönborn. (pol/jeu) Ein betrunkener Radfahrer verletzte bei einer Polizeikontrolle einen Polizisten, nachdem er gegen 15.15 Uhr durch eine Art "Klingelstreich" die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen hatte.

Aber von vorne: Der Mann hatte zuvor beim Polizeirevier Bad Schönborn an der Tür geläutet. Als ihm die Tür geöffnet wurde, fuhr der Radler in Schlangenlinien davon.

Eine Polizeistreife war anschließend auf den Flüchtigen aufmerksam geworden. Sie kontrollierte ihn, als er trotz roter Ampel von der Heidelberger Straße nach links in die Bahnhofstraße eingebogen war. Der 47-Jährige verhielt sich während der Kontrolle aggressiv, schlug gegen die Beamten und versuchte wegzulaufen.

Bei der Blutentnahme griff er die Polizisten erneut an und verletzte einen von ihnen an der Hand. Der Mann ist bereits polizeibekannt und wurde in eine Psychiatrie eingewiesen.

Auf den 47-Jährigen warten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.