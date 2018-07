Wüstenrot. (pol/mare) Ein Radlader, der auf einer Baustelle in der Wellingtonienstraße in Wüstenrot stand, wurde in der Nacht zu Freitag gegen 4.30 Uhr von einem Schüler gestohlen, der sich auf der Abschlussfeier einer Schule auf dem Gelände des Grill- und Freizeitplatzes Wellingtonien befand. Das teilt die Polizei mit.

Das Gefährt fand sich auf dem Lehrerparkplatz der Schule wieder. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme am Folgetag stellten die Beamten des Polizeipostens Obersulm zudem erhebliches Chaos und Müll im Bereich des Grillplatzes fest. Der Jugendliche, die den Radlader fuhr, konnte ermittelt werden. Es handelte sich um einen Schüler der Abschlussklasse.

Dieser zeigte sich geständig und hatte zudem noch den Schlüssel des Radladers einstecken. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.