Lorsch. (pol/ppf) Von der Straße abgekommen, mehrfach überschlagen, schwerverletzt. Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr auf der Autobahn A67 zwischen der Rastanlage Lorsch und dem Viernheimer Dreieck ereignete. Warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verlor, ist zurzeit unklar. Er wurde von den Rettungskräften in eine Klinik eingeliefert. Ein Hubschrauber landete zwar an der Unfallstelle, kam aber nicht zum Einsatz. Für den Patienten ging es per Rettungswagen ins Krankenhaus. Bis 11 Uhr blieb die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Autobahndreieck Viernheim komplett gesperrt.