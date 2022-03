Zwischen Reisetaschen sitzend warten aus der Ukraine geflüchtete Menschen am Sonntagmorgen am Berliner Hauptbahnhof auf ihre Weiterreise.

Ein Kind steht im Fenster eines Busses, der am Grenzübergang Porubne in der Westukraine auf die Überfahrt nach Rumänien wartet.

Eine ukrainische Frau erreicht mit ihrem Baby die polnische Grenzstadt Medyka.

Menschen, die aus dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, kommen am Hauptbahnhof in Berlin an.

Ein ukrainischer Soldat versucht, die Menschenmenge aufzulösen, die am Bahnhof von Kiew in einen Zug nach Lwiw steigen will.

Aleksander verabschiedet sich von seiner fünfjährigen Tochter Anna, die mit ihrer Mutter aus der Ukraine flieht. Der Vater bleibt zurück, um im Krieg zu kämpfen.