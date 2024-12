Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Dezember 2024

Namenstag

Felix, Sabinus, Germar

Historische Daten

2022 - Die Band City ist Geschichte: Vor Tausenden Fans verabschieden sich die vier Musiker in Berlin. City war 1972 in Berlin-Köpenick gegründet worden und zählte in der DDR zu den erfolgreichsten Bands ("Am Fenster").

2009 - Als erstes Land Europas beschließen die Niederlande die rasche Einführung von Körperscannern zur routinemäßigen Kontrolle von Flugpassagieren.

2004 - In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires kommen bei einem Großbrand in der Diskothek Republica Cromagnon 194 Menschen ums Leben.

1999 - Ein psychisch kranker Mann sticht den Ex-Beatle George Harrison in dessen Anwesen bei London nieder, verletzt ihn aber nicht lebensgefährlich. Harrisons Ehefrau Olivia kann den Täter mit einer Lampe niederschlagen.

1989 - Das polnische Parlament tilgt mit einer Verfassungsänderung alle Hinweise auf den sozialistischen Charakter des Staates. Die Republik Polen wird als "demokratischer Rechtsstaat" definiert.

Geburtstage

1984 - LeBron James (40), amerikanischer Basketballspieler, gewann viermal die Meisterschaft in der US-Profiliga NBA, hält den Punkte-Rekord in der NBA

1959 - Tracey Ullman (65), britische Schauspielerin ("Ich liebe dich zu Tode"), Komikerin ("Tracey Ullman-Show") und Sängerin ("Move Over Darling", "My Guy")

1949 - William Forsythe (75), amerikanischer Tänzer und Choreograph, Direktor des Frankfurter Balletts 1984-2004

Todestage

2019 - Jan Fedder, deutscher Schauspieler ("Großstadtrevier"), geb. 1955

2014 - Luise Rainer, deutsch-amerikanische Filmschauspielerin, Oscars für Rollen in "Der große Ziegfeld", "Die gute Erde", geb. 1910