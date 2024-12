Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Dezember 2024

Namenstag

Thomas

Historische Daten

2023 - Bei umfangreichen russischen Bombardements werden nach ukrainischen Angaben in mehreren Städten mehr als 30 Menschen getötet. Die Führung in Kiew spricht von "Terror" gegen die Zivilbevölkerung und vom "massivsten Luftangriff" auf die Ukraine seit Beginn des Krieges.

2011 - Das Regime in Nordkorea ruft zum Ende der Staatstrauer für den langjährigen Alleinherrscher Kim Jong Il dessen Sohn Kim Jong Un zum neuen Machthaber aus.

2009 - Erstmals seit 1951 wird ein europäischer Staatsbürger in China hingerichtet. Trotz eindringlicher Gnadenappelle erhält der wegen Drogenschmuggels verurteilte Brite eine tödliche Giftspritze in Ürümqi in Nordwestchina.

2000 - Auch der Vatikan führt die Einheitswährung Euro ein. Ein entsprechendes Abkommen wird in Rom unterzeichnet.

1989 - In der Tschechoslowakei wird der Dramatiker und Bürgerrechtler Vaclav Havel vom Parlament per Akklamation zum Staatspräsidenten gewählt.

Geburtstage

1959 - Patricia Clarkson (65), amerikanische Schauspielerin ("Rezept zum Verlieben", "Learning to Drive - Fahrstunden fürs Leben")

1953 - Thomas Bach (71), deutscher Sportfunktionär, IOC-Präsident seit 2013; Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes 2006-2013

1946 - Marianne Faithfull (78), britische Rocksängerin (Hits: "The Ballad of Lucy Jordan", "As Tears Go By", Album: "Broken English") und Schauspielerin ("Irina Palm")

1889 - Waslaw Nijinsky, russischer Tänzer und Choreograph, wegen seiner fast schwerelos wirkenden Sprünge von Kritikern als "achtes Weltwunder" bezeichnet, gest. 1950 (unterschiedliche Angaben zum Geburtsdatum)

Todestage

2019 - Manfred Stolpe, deutscher Politiker (SPD), Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 2002-2005, Ministerpräsident Brandenburgs 1990-2002, geb. 1936