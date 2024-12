Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Dezember 2024

Namenstag

Jolanda, Lazarus

Historische Daten

2022 - In Wilhelmshaven wird das erste deutsche Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) eröffnet. Das schwimmende Terminal vor Niedersachsens Nordseeküste soll helfen, die Gasversorgung zu sichern.

2004 - Als erstes Land der Welt verbietet das Himalaya-Königreich Bhutan den Verkauf von Tabakwaren sowie landesweit das Rauchen in der Öffentlichkeit.

1999 - Nach monatelangen Verhandlungen wird in Berlin die Übereinkunft über die Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern unterzeichnet. Die deutsche Wirtschaft und die öffentliche Hand beteiligen sich mit je fünf Milliarden Mark.

1994 - Dariusz Michalczewski wird als erster deutscher Berufsboxer Doppel-Weltmeister: Der Champion des Verbandes WBO im Halbschwergewicht gewinnt auch den WBO-Titel im Cruisergewicht.

1989 - Im US-Fernsehen wird die erste reguläre Folge der Zeichentrickserie "Die Simpsons" gesendet.

Geburtstage

1969 - Wolfram Grandezka (55), deutscher Schauspieler (TV-Serien: "Unter uns", "Rote Rosen")

1949 - Paul Rodgers (75), britischer Rockmusiker, Mitbegründer und Sänger der Rockgruppe Bad Company ("Can't Get Enough"), Sänger der Rockband Queen 2005-2008

1936 - Papst Franziskus (88), Papst seit 2013, Erzbischof von Buenos Aires 1998-2013

1894 - Hans Henny Jahnn, deutscher Schriftsteller (Romane "Perrudja" und "Fluß ohne Ufer", Tragödie "Medea"), gest. 1959

Todestage

2019 - Karin Balzer, deutsche Leichtathletin, Goldmedaille bei den Olympischen Spielen von Tokio 1964 über 80 Meter Hürden für die DDR, sieben Weltrekorde, geb. 1938