Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Februar 2025

Namenstag

Cyrillus, Giovanni, Valentin

Historische Daten

2024 - Wegen massiver Proteste sagen die Grünen ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch in Biberach in Baden-Württemberg ab. Der Grund: Sicherheitsbedenken angesichts wütender Bauernblockaden.

2015 - In Kopenhagen erschießt ein Islamist in einem Café einen Filmemacher. Am nächsten Tag tötet er den jüdischen Wachmann einer Synagoge, bevor er von der Polizei erschossen wird.

2005 - Bei einem Autobombenanschlag in Beirut sterben 23 Menschen, darunter der frühere libanesische Regierungschef Rafik Hariri.

2005 - Die Gründer Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim registrieren die Webadresse für ihr Video-Internetportal Youtube.

2000 - Die Aktionäre des Münchener Mischkonzerns Viag stimmen für die Fusion mit der Veba zum größten deutschen Strom- und Gaskonzern E.ON.

Geburtstage

1975 - Markus Blume (50), deutscher Politiker, bayerischer Minister für Wissenschaft und Kunst seit 2022, CSU-Generalsekretär 2018-2022

1967 - Mark Rutte (58), niederländischer Politiker, Nato-Generalsekretär seit 2024, Ministerpräsident 2010-2024

1945 - Fürst Hans-Adam II. (80), Fürst von und zu Liechtenstein seit 1989

1915 - Georg Thomalla, deutscher Schauspieler (TV-Serie "Ein Abend mit Georg Thomalla") und Synchronsprecher (Jack Lemmon und Peter Sellers), gest. 1999

Todestage

2010 - Dick Francis, britischer Krimiautor ("Gambling", "Scherben"), geb. 1920