Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Februar 2025

Namenstag

Brigitte, Severus, Sigibert

Historische Daten

2000 - Mit Verspätung darf sich in London das größte Riesenrad der Welt drehen. Die für Silvester geplante Eröffnung des Millennium-Rads musste aus Sicherheitsgründen verschoben werden.

1985 - Der Austritt Grönlands aus der Europäischen Gemeinschaft (heute Europäische Union - EU) tritt offiziell in Kraft. Dennoch bleibt die Insel der Gemeinschaft weiterhin vertraglich verbunden.

1985 - Ernst Zimmermann, Vorstandsvorsitzender der Motoren- und Turbinen-Union (MTU), wird in seinem Haus in Gauting bei München von Terroristen der RAF ermordet.

1930 - Josef Stalin verordnet in Moskau die Enteignung der Großbauern. Durch die gewaltsamen Umsiedlungen und Hungersnöte kommen in der Sowjetunion etwa elf Millionen Menschen zu Tode.

1910 - Der Ingenieur und Flugpionier August Euler erhält den ersten Flugzeugführerschein des Deutschen Reichs.

Geburtstage

1994 - Harry Styles (31), britischer Sänger ("As It Was", Album "Harry's House")

1990 - Laura Marling (35), Sängerin, (Album "Song For Our Daughter")

1965 - Prinzessin Stéphanie (60), monegassische Prinzessin, Tochter des Fürstenpaares Rainier III. und Gracia Patricia

1925 - Alfred Grosser, französischer Politologe und Historiker ("Wie anders sind die Deutschen?"), Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1975, gest. 2024

Todestage

2002 - Hildegard Knef, deutsche Schauspielerin ("Die Sünderin") und Sängerin ("Für mich soll's rote Rosen regnen"), Autobiografie "Der geschenkte Gaul", geb. 1925