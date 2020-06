Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Immer neue Milliarden-Pakete werden geschnürt, um die Folgen der Corona-Pandemie einzudämmen. Mehr und mehr Politiker beschleicht inzwischen ein mulmiges Gefühl angesichts des opulenten Geldausgebens. So mahnte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kurz vor dem Gipfel der Koalitionsspitzen, der das nächste Riesenprogramm auf den Weg bringen soll, um die Wirtschaft auf Wachstumskurs zu bringen: "Wir kommen an die Grenze unserer finanziellen Leistungsmöglichkeiten". Das Gespenst der Überschuldung malte der CSU-Chef an die Wand. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans, erachten solche Warnungen als überzogen. Auch Ökonomen, wie der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratzscher, halten eine solche Sicht der Dinge für fehl am Platze. Hintergründe:

> Es sah schon schlechter aus: Von einer akuten Gefahr der Überschuldung kann man für Deutschland sicherlich nicht sprechen. Im vergangenen Jahr war Europas stärkste Volkswirtschaft, erstmals seit vielen Jahren, unter die Marke für die Schuldenquote von 60 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung gekommen. Sie hatte damit neben dem Defizit- auch das Schuldenkriterium des Maastricht-Vertrages eingehalten. Die Corona-Krise hat diesen Erfolg allerdings schnell vom Tisch gewischt. Der von Scholz erst vor wenigen Wochen durch das Parlament geschleuste Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro katapultierte die Quote auf 75 Prozent. Das neue Konjunkturprogramm wird noch einiges draufpacken – es geht Richtung 90 Prozent. Das wäre ein Rekordwert. Dennoch sollte man die Zahlen nicht überbewerten: Schließlich hatte Deutschland schon einmal kurz nach der Finanzkrise 2008 die 80-Prozent-Marke gerissen – 2010 etwa lag der Schuldenstand bei knapp 82 Prozent.

> Immer noch am unteren Rand: Zudem gilt: Gemessen an vielen anderen Ländern, und zwar sowohl in der EU als auch auf globaler Ebene, steht Deutschland bei der Verschuldung gut da. Das gilt nicht nur, wenn man das Land am Euro-Schulden-Spitzenreiter Griechenland misst, der seit Jahren mit der 180-Prozent-Marke kämpft, oder an den Italienern, die mit 130 Prozent als große EU-Volkswirtschaft ebenfalls seit langem deutlich höher lagen. Die Griechen bewegen sich inzwischen durch die Corona-Krise auf die 200-Prozent-Marke zu, die Italiener auf 160 Prozent. Das jedenfalls sagt ihnen die EU-Kommission voraus. Auch die USA werden in diesem Jahr nach IWF-Prognosen oberhalb von 130 Prozent landen, gar nicht zu sprechen von Japan. Der Fernost-Staat lebt seit Jahren mit Staatsschulden von weit über 200 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung und marschiert auf 250 Prozent zu.

> Es gibt Grund zur Vorsicht: Es gibt dennoch Gründe genug, um beim Geldausgeben Vorsicht walten zu lassen. Einer lautet: Irgendwann in der Zukunft wird irgendjemand diese unvorstellbaren Summen, die Deutschland und die vielen anderen Länder aufgenommen haben, zurückzahlen müssen. Das heißt, dass die heutige Generation die finanziellen Spielräume für künftige Generationen massiv einengt. Ein zweites Argument kommt hinzu: Es wird die Zeit kommen, in der die Zinsen nicht mehr bei null liegen, sondern wieder zu einem echten Belastungsfaktor für die Haushalte werden. Auch das bedeutet, dass Geld für wichtige andere Aufgaben fehlen wird. Und schließlich bleibt die Frage: Was geschieht, wenn neue Krise aufkommen?

> Gute Argumente für Programme: Es bleiben trotzdem gewichtige Gründe, die dafürsprechen, derzeit finanziell "zu klotzen und nicht zu kleckern". Nichts zu tun und die Krisenfolgen auszuhalten, wäre auch teuer. Mehr Arbeitslosigkeit etwa würde nicht nur für die sozialen Sicherungssysteme dramatische Belastungen bedeuten. Sie würde auch sozialen Sprengstoff mit sich bringen. Abseits dessen: Gibt man das Geld dosiert und zielgerichtet aus zur Steigerung der wirtschaftlichen Wachstumskraft, dann könnte das durchaus das Schuldenproblem auf längere Sicht entschärfen. Denn mit mehr Wachstum könnte man sich Tilgungs- und Zinslasten erheblich leichter leisten.