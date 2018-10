Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Der Regisseur und Fotograf Wim Wenders (73) erhält kommende Woche in Passau den "Menschen in Europa - Kunst Award" verliehen.

Herr Wenders, Sie sind ein überzeugter Europäer. In welcher Verfassung erleben Sie Europa heute?

Desolat! Sehen Sie: Deutschland hat mehr Grenzen als jedes andere Land in Europa. Wir stecken mittendrin, aber sind heute umzingelt von nationalistischen Regierungen. Für jemanden wie mich, für den Europa einmal ein großer Traum war und der den Händedruck von De Gaulle und Adenauer einst als unglaubliches historisches Ereignis empfunden hat, ist das sehr ernüchternd. Ich habe von jenem Europa geträumt, das inzwischen viele als so selbstverständlich und gegeben ansehen, dass sie es nun leichtfertig aufs Spiel setzen. Nationalismus ist eine schlechte Idee aus einer bösen Vergangenheit, die Rückkehr von nationalistischen "Werten" ein Schritt zurück in eine solche Finsternis. Die Populisten, die den Menschen etwas anderes weismachen wollen, verschweigen ihnen, welch hohen Preis wir in der Vergangenheit für solche Ideen bezahlt haben und was wir dafür opfern: Unsere Zukunftsfähigkeit. In der Globalisierung haben Nationalstaaten keine Chance. Nur das europäische Dach schützt unsere Regionen, unsere Eigenheiten, unsere Verschiedenheiten.

Sie beklagen, dass die gute und große Idee von Europa in der Politik auf den Hund gekommen sei …

Ja. Es gibt zwar immer wieder Beteuerungen, dass man Europa eine Seele geben wolle, so dass seine Bürger einen emotionaleren Zugang zu ihrem Heimatkontinent finden könnten. Aber letzten Endes ändert sich in Brüssel nichts an der Europapolitik: Europa bleibt ein ökonomisches Gebilde, und de facto bleibt die Wirtschaft der treibende Faktor und eben doch nicht unsere gemeinsame europäische Kultur. Da hat es sich die Politik selbst zuzuschreiben, wenn so viele Menschen europamüde sind.

Reformen lassen in der EU immer noch auf sich warten. Europa driftet auseinander. Ist die Skepsis da nicht berechtigt?

Durchaus. Der Wunsch nach einem anderen Europa bleibt unerfüllt und die Menschen glauben allmählich nicht mehr dran. Sie sehen Europa nur noch als Verwaltung, nicht mehr als erstrebenswerte Utopie.

Die radikalen Ränder werden immer stärker, die Volksparteien verlieren immer mehr an Zustimmung. Wo liegen die Ursachen für diese Entwicklung?

Zum einen: Viele Menschen haben kein Geschichtsbewusstsein mehr. Sie haben vergessen, wie dieses Europa einmal war, als es noch von Kriegen und Grenzen bestimmt war. Angesichts der Globalisierung besteht auch die Gefahr, dass es auch bei uns eine immer größere Kluft zwischen Arm und Reich geben wird. Viele machen dafür Europa verantwortlich und wollen ihr kleines überschaubares Ländchen zurück, als ob ihnen der kleine Nationalstaat in einer globalen Welt noch Sicherheit geben könnte. Und zum anderen: Die demokratischen Parteien, unsere ehemaligen Volksparteien graben sich gegenseitig das Wasser ab. Die Bürger haben das Gefühl, dass es überhaupt nur noch um Macht geht, längst nicht mehr um sie. Trump hat einen solchen Erfolg, weil er mit seinem Populismus diese Politikmüdigkeit bedient. Wir erleben heute auch in Deutschland das Versagen einer politischen Klasse, die zu sehr zu Funktionären geworden ist.

Wäre das jetzt nicht die Stunde der Intellektuellen und Kunstschaffenden, um die Stimme zu erheben?

Ja. Es wäre wieder höchste Zeit für einen Appell und eine Beteiligung der Künstler und Intellektuellen. Viele scheuen aber davor zurück, weil sie dann sofort mit dem Etikett der Gutmenschen versehen werden. Das ist schon eine absurde Lage. Es fehlen Kräfte, die Tacheles reden, die unbestechlich sind, die Farbe bekennen und die deutlich für das Allgemeinwohl eintreten. Aber kaum tun sie es, werden sie schon verhöhnt.

Zwei aktuelle Filme von Ihnen in den Kinos sorgen gerade für Aufsehen und Diskussionen. In Ihrem Film "Grenzenlos" gerät die Welt durch Terrorismus und Umweltzerstörung in eine ernste Krise. Früher wäre das Science Fiction gewesen. Heute ist es nahe an der Realität, oder?

Allerdings. Es hat in der Geschichte immer schwere Katastrophen, Kriege und Zerstörung gegeben. Nehmen Sie nur den Dreißigjährigen Krieg und vor allem die beiden Weltkriege. Dennoch: Unsere Welt steht heute an einer Zeitenwende, am Scheideweg. Der Schaden, der jetzt entsteht, wird nicht wiedergutzumachen sein. Allein das Artensterben wird die Welt drastisch verändern. Jeden Tag verschwinden etwa 150 Tier- und Pflanzenarten auf der Welt. Die Kinder unserer Kinder werden keine Schmetterlinge mehr kennen, keine Insekten mehr, kaum noch Vögel.

Sie sind dem Papst so nah wie kaum ein anderer gekommen und haben mit Ihrem Film ein bemerkenswertes Werk Zeit- und Kirchengeschichte über den Heiligen Vater geschaffen. Was macht Papst Franziskus aus, dass ihm so viel Begeisterung und Sympathie begegnet?

Er ist heute der Einzige, der die Menschen klar und offen anspricht, der ihnen Hoffnung gibt. Er ist eine moralische Autorität. Das geht all unseren "World Leadern" ab. Der Papst redet von all unseren Sorgen heute - offen und authentisch. Er vertritt in dem Film auch nicht die katholische Kirche. Das ist kein Film, der sich nur an Katholiken wendet. Er richtet sich an alle Menschen guten Willens. Seine Botschaft ist: Wir können es noch drehen! Sowohl ökologisch als auch gesellschaftlich. Es gibt Hoffnung! Während uns die Politiker weiter vorgaukeln, immer mehr Wachstum sei die Lösung unserer Probleme, erklärt der Papst, dass immer mehr Wachstum dem Planeten nicht helfen wird. Im Gegenteil: Wir müssen lernen, mit weniger auszukommen und den Wohlstand stattdessen anders zu verteilen. Papst Franziskus ist ehrlich und mutig und fordert auch von der Kirche solchen Mut, vor allem den Mut zur Transparenz. Gerade das katastrophale Ausmaß der Missbrauchs-Enthüllungen braucht die radikale Umsetzung seiner "Null Toleranz" Politik. Aber es scheint, dass die konservativen Kräfte der Kirche nicht willens sind, ihm auf diesem Weg zu folgen.