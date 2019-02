Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Politik ist auch Kampfsport, sagte der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt bereits 1969. Ausgetragen wird er mit Worten. Wenn strategisch bestimmte Begriffe genutzt werden, sprechen Experten von "Framing". Im RNZ-Interview erklärt der Kommunikationswissenschaftler Frank Marcinkowski von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, was es damit auf sich hat.

Herr Professor Marcinkowski, was soll denn verwerflich daran sein, sich nicht nur Gedanken darüber zu machen, was, sondern auch, wie man es sagt?

In meinen Augen gar nichts. Die Variante, die jetzt als verwerflich betrachtet wird, ist diejenige, in der bestimmte Akteure aus strategischem Interesse eine Situations- oder eine Ereignisdeutung vorgeben, um damit anderen anzudeuten, wie sie über eine Sache zu denken, zu reden, zu handeln haben.

Wie funktioniert denn Framing?

Wir unterscheiden mindestens zwei Arten von Framing: Beim Emphasis-Framing betone ich bestimmte Attribute einer Sache und lasse andere aus. Jedes Ereignis, jeder Sachverhalt und jede Situation hat unendlich viele Aspekte. Der Frame hebt einige hervor und dadurch bekommt die Sache ein bestimmtes Aussehen. Ein Aussehen, das auch anders sein könnte, wenn andere Attribute hervorgehoben würden. Aber man kann ja nie über alle Attribute einer Sache gleichzeitig reden. Kommunikation ist immer selektiv. Dann gibt es noch das Äquivalenz-Framing, das darauf beruht, dass man einen Sachverhalt auf verschiedene logisch äquivalente Weisen darstellen kann. Das einfachste Beispiel ist das halb volle und das halb leere Glas. Es geht um die gleiche Sache, aber voll klingt besser als leer. Das hat nicht automatisch was mit bösen Absichten oder Manipulation zu tun, sondern ist eine Eigenheit von Kommunikation, die nicht hintergehbar ist. Man kann nicht Nicht-framen.

Und das war schon immer klar?

Wir Kommunikationswissenschaftler reden schon ein halbes Jahrhundert darüber. Irgendwann kommen dann PR- und Werbeleute und denken, man kann aus einem solchen Theorem eine Manipulationslehre machen. Auch das gibt es in der Literatur schon seit Jahrzehnten. Insofern: Was da im Moment diskutiert wird, wird verkauft wie eine neue Erfindung oder Zauberlehre. Da ist es angeraten, die Empörung mehrere Stufen zurückzudrehen. Weder ist etwas daran neu, noch ist es eine Manipulationslehre, die so zielsicher funktioniert, wie sich das jetzt vielleicht manche vorstellen.

Es bringt also gar nichts?

Die Wirkungen sind äußerst limitiert, sie funktionieren immer nur bei manchen und was die Haltbarkeit angeht, muss man davon ausgehen, dass Effekte auch sehr kurzfristig wieder verfliegen. Ein Frame steht so gut wie nie konkurrenzlos in der Debatte und nach kürzester Zeit kommen alternative Interpretationen in die Welt. Und schon hat man es mit Bedeutungskämpfen zu tun, die die Wirkmacht jedes einzelnen Frame begrenzen.

Jetzt hat die SPD ja Gesetze wie das Gute-Kita-Gesetz verabschiedet.

Zunächst mal würde ich so einen Begriff wie das "Gute-Kita-Gesetz" keinen Frame nennen. Das ist nur ein Schlagwort, ein Name oder Etikett. Ein Frame ist immer ein Narrativ, ein Bedeutungs- und Interpretationsrahmen. Wir müssen immer unterscheiden zwischen dem eigentlichen Frame und den Instrumenten, mit denen das gemacht wird. Da können Schlagworte dazugehören, ebenso wie Phrasen, Bilder oder Metaphern. Das sind alles Instrumente, aber der Frame ist sicherlich mehr als ein einzelnes Wort. Nicht alles, was in der Debatte heute als Frame bezeichnet wird, würde ein Kommunikationswissenschaftler als solchen gelten lassen.

Und die "Flüchtlingswelle" 2015/2016?

Bei "Welle" oder "Flut" hat man es mit einem Frame zu tun. Da erzählt der Begriff schon eine ganze Geschichte. Da denke ich an Überflutung und dass die Dämme brechen. Alternative Interpretationsrahmen waren dann auch in dem Fall schnell in der Welt: Was kostet das? Typisch für einen Diskurs in einem westlichen Industrieland: der Economic-Consequences Frame. Von Wirtschaftsseite heißt es dann schnell wir brauchen Facharbeiter, also die Betonung der ökonomischen Vorteile. Irgendwann kamen dann die kulturellen Frames ins Spiel: Verlieren wir unsere westlichen Ursprünge zugunsten von Einflüssen des Islams. Auch in dieser Debatte war eine Vielzahl von Deutungen im Spiel, womit schon per se ausgeschlossen ist, dass eine einzige Deutung so wirkmächtig werden konnte, dass sie die Politik oder öffentliche Meinung determiniert hat.

Aber die Politik selbst benutzt doch heute das Framing häufiger als früher?

Es fiele mir schwer, das zu behaupten. Ganz sicher gibt es eine Professionalisierung: Heute sind ganze Stäbe am Werke sind, wo früher ein einzelner Pressesprecher tätig war. Und diese Stäbe beherbergen heute Leute, die all die schönen Fachbegriffe der Kommunikationswissenschaft kennen, die ihre Vorgänger nicht gekannt haben. Aber getan haben sie das gleiche.

Wenn wir also überall von Frames umgeben sind, sollten wir uns dann nicht alle kritisch damit auseinandersetzen?

Ich bin nicht sicher, ob ich unterstellen würde, dass der Bürger von der Straße dem so hilflos und arglos gegenübersteht. Wir haben eigentlich alle ein Verständnis davon, dass bestimmte Sachen so oder auch anders interpretiert werden können. Ich wäre so optimistisch zu glauben, dass vielen klar ist, was da passiert, auch ohne, dass sie die Fachterminologie kennen. Mir gefällt der Gedanke, dass moderne Mediennutzer souverän genug sind, damit umzugehen.