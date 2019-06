Von Andreas Herholz und Peter Riesbeck, RNZ Berlin

Berlin. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker bezieht gern deutlich Stellung - auch nach der Tötung des Kasseler Regierungspräsidenten. "Der furchtbare Mord an Walter Lübcke macht uns einmal mehr deutlich, dass die Feinde unserer offenen Gesellschaft keine Grenzen kennen", schreibt Reker im Kurznachrichtendienst Twitter. Das war am Dienstag. Gestern wird bekannt: Auch Reker hat wegen ihrer liberalen Haltung zur Flüchtlingspolitik Morddrohungen erhalten, ebenso wie Andreas Hollstein, der Bürgermeister der nordrhein-westfälischen Stadt Altena. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnt auf dem Evangelischen Kirchentag mehr "Respekt" für Kommunalpolitiker an. Auch Außenminister Heiko Maas verurteilte die Anfeindungen. "Morddrohungen gegen Kommunalpolitiker sind infame Versuche der Einschüchterung", so der SPD-Politiker. "Umso widerwärtiger die Hetze, desto entschiedener müssen wir allen den Rücken stärken, die sich vor Ort engagieren."

Die beiden jetzt bedrohten Politiker waren bereits Opfer eines Attentats. Reker war 2015 im Wahlkampf niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Gericht verurteilte den rechtsradikalen Attentäter zu 14 Jahren Haft. Hollstein wurde 2017 in einem Imbiss von einem Mann mit einem Messer verletzt, der während des Angriffs über Hollsteins liberale Haltung zur Flüchtlingspolitik hetzte.

"Wir müssen öffentliche Entscheidungsträger besser schützen", sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes gestern unserer Berliner Redaktion. Landsberg forderte angesichts einer Welle von Angriffen auf Kommunalpolitiker, das so genannte Politiker-Stalking unter Strafe zu stellen und Beleidigungen in sozialen Netzwerken gegen öffentliche Entscheidungsträger stärker zu ahnden.

Immer mehr Angriffe auf Landräte, Bürgermeister und Stadträte, aber auch Rettungskräfte und Polizei sind häufig Ziel solcher Attacken. "Die Gewalt hat zugenommen. Das zeigt auch die Statistik", erklärte Landsberg. Das gelte für den Öffentlichen Dienst insgesamt. "Es gibt Feuerwehren in Deutschland, die rücken nur noch mit Stichwesten aus", sagte er. Den Verwaltungsmitarbeitern und Hunderttausenden ehrenamtlichen Stadt- und Gemeinderäten gehe es nicht viel besser.

"Wir brauchen dringlich eine Debatte über neue Umgangsformen. Am Anfang steht das Wort", mahnt auch Burkhard Jung, Oberbürgermeister Leipzigs und Präsident des Deutschen Städtetages. Auch der Städtetag ist alarmiert, beklagt eine steigende Zahl von Drohungen und Angriffen auf lokale Politiker.

Eine aktuelle bundesweite Befragung der Bürgermeister des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zeige "einen gefährlichen Trend", berichtet das Verbandsmagazin "Kommunal". Bundesweit hätten "weit mehr als die Hälfte aller Kommunen Erfahrungen - häufig auch sehr persönlicher Art" mit Rechtsextremen und Reichsbürgern. "Die Zahl der Angriffe auf Bürgermeister, Mitarbeiter der Verwaltung und Stadt- und Gemeinderäte steigt", heißt es dort. Fast jeder zweite Bürgermeister in Deutschland habe wegen seiner Flüchtlingspolitik schon Beschimpfungen oder Beleidigungen erdulden müssen, ergab bereits eine Umfrage des Städte- und Gemeindebundes aus dem Jahr 2016. Dieser Trend scheine sich jetzt noch zu verstärken. Die Angriffe reichten von Verunglimpfungen in den sozialen Netzwerken über Schmierereien an Hauswänden bis hin zu körperlicher Gewalt.

Der Städte- und Gemeindebund fordert die Einrichtung zentraler Meldestellen für Hass-Postings gegen Lokalpolitiker in jedem Bundesland. "Damit könnte man prüfen, ob es immer dieselben Täter sind oder möglicherweise ein Netzwerk dahintersteckt", erklärte Hauptgeschäftsführer Landsberg. Zudem forderte er, den Straftatbestand der Beleidigung und Bedrohung im Internet strenger zu fassen. Das herkömmliche Strafrecht sei auf die sozialen Netzwerke nicht ausgelegt. Beleidigungen, insbesondere in sozialen Netzwerken, die darauf ausgerichtet seien, Personen des öffentlichen Lebens in der Ausübung ihres Amtes zu beeinträchtigen, müssten besonders hart bestraft werden, so Landsberg.

In Frankfurt demonstrierten am Dienstagabend spontan 400 Menschen gegen den rechten Terrorismus. Eingeladen hatte die Initiative "Frankfurt nazifrei".