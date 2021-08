Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Im praktischen Helfer-Beiwerk der CDU für ihre Wahlkämpfer fehlt eine entscheidende Themen-Karte: Wie umgehen mit Olaf Scholz, dem SPD-Kanzlerkandidaten? Denn fünf Wochen vor dem Wahltag am 26. September scheint das zur alles entscheidenden Frage für den Erfolg des Unionswahlkampfes zu werden. Als die Strategie entworfen und in der ersten Juli-Tagen vorgestellt wurde, lagen CDU/CSU noch bei knapp 30 Prozent und auch für ihren inzwischen angeschlagenen Kanzlerkandidaten Armin Laschet sah es so schlecht nicht aus. Der Mann aus Aachen führte im ZDF-Politbarometer vom Juli bei der Frage, wen die Deutschen am liebsten als Kanzler sehen würden, komfortabel vor Scholz.

Inzwischen sieht alles anders aus – und die CDU wirkt einigermaßen ratlos. Nicht die Grünen, die anfangs – bevor sie in viele Pfützen trat – mit ihrer noch unbeschwerten Kandidatin Annalena Baerbock punkten konnten, sind die großen Konkurrenten. Es ist Scholz, der eher etwas langweilige, beherrschte Mann, der gefühlt schon ewig zum deutschen Polit-Establishment zählt, der plötzlich an der Spitze liegt und seine Partei mit hochgezogen hat. "Der ist doch nicht plötzlich ein toller Politiker geworden", fragt man sich in der CDU-Führungsetage mit einem Anflug von Verzweiflung. Wie umgehen mit dem unterschätzten Konkurrenten, der die Union in die Opposition zwingen könnte?

Das Problem ist knifflig. Denn Scholz ist kein spektakulärer Polit-Popstar, der scharf polarisiert, Emotionen auslöst und damit Angriffsfläche bietet. Der Mann, der seit Monaten mit dem schmucklosen Satz durchs Land zieht, "ich will Bundeskanzler werden", ist schwer greifbar. Er haut nicht auf die Pauke, hat sich ruhig und beharrlich Vertrauen erarbeitet, ist krisenerprobt und vermittelt, ob berechtigt oder unberechtigt, ein Gefühl von Sicherheit.

Allein das macht es schon nicht leicht für die Union. Zudem ist Scholz, das ist bei jedem Interview zu beobachten, wie ein Stück nasse Seife. Das jüngste ZDF-Sommerinterview taugt als Beispiel. Die Fragen an ihn waren klar und hart: Ist er ein guter Verlierer? Würde er an Außenminister Heiko Maas festhalten? Übernimmt er Mitverantwortung für die schleppenden Coronahilfen? Wie viele afghanische Flüchtlinge sollte Deutschland aufnehmen? Die Antworten indes blieben vage: "Jetzt geht es darum, die Arbeit zu leisten, die wir zu leisten haben."

Hinzu kommt für die Wahlkämpfer der Union ein zweites Problem. Wenn die Stärke von Scholz in der Hauptsache mit der Schwäche seiner beiden Konkurrenten, eben Laschet und Baerbock, zu tun hat, wie will man sich da behaupten?

Armin Laschet, der durch etliche Pannen, Ungeschicklichkeiten und Fehler geschwächte Nachfolgekandidat für Bundeskanzlerin Angela Merkel, versucht es immerhin. "Würden Sie ein Bündnis mit der Linken eingehen? Ja oder Nein?", versucht er Scholz bei Bild-TV zu stellen. Auch beim Auftakt der heißen Wahlkampfphase am letzten Wochenende bemühte er diese Karte. "Mit wem will man denn koalieren?", fragte er Scholz. Und natürlich vergisst er nicht, auf einen Schwachpunkt des SPD-Mannes zu verweisen, die im Wahlkampf auf Tauchstation gegangene, deutlich stärker links angesiedelte Parteiführung. Doch dass er dazu von Scholz eine klare Aussagen erhält, glaubt Laschet sicher selbst nicht.

Bislang hat die Union keinen Hebel gefunden hat, um den Höhenflug des Olaf Scholz zu stoppen. Die Verweise auf dessen Rolle in den großen Wirtschaftsskandalen Cum-Ex und Wirecard haben jedenfalls bislang nicht verfangen. CDU und CSU bleibt daher nur, darauf zu hoffen, dass Scholz doch noch ein Fehler unterläuft. Bisher deutet aber nichts darauf hin.