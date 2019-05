Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Ein Physiker, der den Nahost-Konflikt erklärt - diese Kombination drängt sich nicht unbedingt auf. Auch Ghaleb Natour, in Israel geborener Palästinenser, der 1979 zum Studium nach Deutschland kam, hatte eigentlich nicht vor, politisch aktiv zu werden. Bis er 2002, während der "Zweiten Intifada", immer öfter von deutschen Nachbarn und Kollegen nach den Konflikten in seinem Geburtsland gefragt wurde.

Natour hielt seinen ersten Powerpoint-Vortrag - und hörte nicht mehr auf. Inzwischen unterstützt der 59-jährige Direktor des "Zentralinstituts für Engineering, Elektronik und Analytik" am Forschungszentrum Jülich und Professor an der RWTH Aachen auch konkrete Bildungsprojekte in Israel, der Westbank und in Gaza.

Herr Natour, Europa schaut diese Woche nach Israel, auf die bunte ESC-Glitzer-Welt. Was sehen Sie in diesem Musikfest?

Ich sehe diesen ESC - wie viele - kritisch. Es wird so getan, als wäre Israel ein normaler demokratischer Staat. Das ist aber nicht so. Es gibt Diskriminierung, die Besatzung, die Menschenrechtssituation. Das ist typisch für Israel: Einerseits stellt man sich als demokratischer Staat wie Deutschland, die USA oder Frankreich dar. Auf der anderen Seite wird ein ganzes Volk seit mehr als 50 Jahren unter militärischer Besatzung gehalten bzw. seit mehr als 70 Jahren diskriminiert.

Wo kann denn der ESC-Fan konkret in Israel Alltagsdiskriminierung sehen?

Man kann durch die Checkpoints und die Mauer in die Westbank fahren. Nach Ramallah. Nach Bethlehem. Oder in die arabischen Vierteln von Haifa, Jaffa, Akka. Es reicht auch zu wissen, dass viele Menschen aus der Westbank gar nicht nach Tel Aviv fahren können, um das Musikfest zu erleben. Es gibt die militärische Unterdrückung. All das sieht man, wenn man die Augen aufmacht.

Jeder fünfte Bürger in Israel gilt als "arabischer Israeli". Warum macht sich diese Stärke nicht politisch bemerkbar?

Das hat mit der Historie zu tun. Seit Israel 1948 gegründet wurde, wurden die Palästinenser unterdrückt. Viele politische Führer wurden damals getötet oder vertrieben. Heute werden sie verfolgt, sobald sie patriotische Ziele verfolgen. Es war von Anfang an das Selbstverständnis des israelischen Staates, ein Judenstaat zu sein.

Das erklärt doch aber nicht, warum heute noch die arabischen Abgeordneten im Parlament so schlecht vertreten sind.

Sie haben im Prinzip Recht. Eigentlich müssten 20 der 120 Abgeordneten in der Knesset Araber sein. Allerdings ist die Wahlbeteiligung in der arabischen Bevölkerung sehr niedrig. Da die arabischen Parteien aus dem politischen Leben ausgeschlossen werden, glauben viele nicht daran, dass ihre Anliegen vertreten werden.

Im Sommer 2018 wurde das "Nationalitätengesetz" verabschiedet, das noch einmal den jüdischen Charakter Israels betont. Hat das die Lage verschärft?

Ich halte das Gesetz für diskriminierend. Es sagt unter anderem, die Verwirklichung des Rechts auf nationale Selbstbestimmung stehe nur Juden zu. Der jüdische Siedlungsbau gilt als "nationaler Wert". Es macht nur das offiziell, was an Diskriminierung schon immer da war. Es gab schon vorher mehr als 65 diskriminierende Gesetze - dieses ist nur das auffälligste. Aber es wirkt dennoch frustrierend. Es hat den Glauben daran zerstört, dass gleichberechtigtes Leben möglich sein könnte. Die Stimmung ist gereizt.

Die Akteure auf palästinensischer Seite, die man zumindest im Ausland wahrnimmt, sind eher terroristische Gruppen wie die Hamas, die auch aktuell wieder den Raketenbeschuss auf Israel intensiviert hat. Ausdruck der Verzweiflung? Oder bewusstes Schüren des Konflikts?

Beides. Und es kommt ein dritter Punkt hinzu: Es werden eigentlich sogar Dinge, gemacht, die der israelischen Führung gelegen kommen. Israel verfolgt seine eigene Politik und reagiert nicht nur. Bei der militärischen Stärke Israels, bei ihrer Kontrolle der Autonomiegebiete, glaube ich, spielt es keine Rolle, was auf palästinensischer Seite vor sich geht. Hamas und seine Aktionen sind kein Grund des Konflikts, sondern ein Symptom. Bei der verzweifelten Lage in den Palästinensergebieten fällt es extremen Gruppen leicht, Menschen zu rekrutieren, die keine Zukunft mehr sehen.

Mit Terroristen kann man aber keinen Frieden schließen.

Terror ist auch, wenn bei Luftangriffen auf dichtbevölkertes Gebiet zivile Opfer in Kauf genommen werden. Es gab Zeiten, in denen die Palästinenser bereit waren, Frieden zu schließen. Sie warteten auf den eigenen Staat neben Israel, auf die Zwei-Staaten-Lösung. Stattdessen kamen Siedlungen. Ganz unabhängig davon, welche Regierung in Israel an der Macht war. Daher glaube ich: Was auch immer die Palästinenser machen, es spielt für die Lösung des Konflikts keine Rolle. Die Besatzung muss beendet werden.

Die Palästinenser sind also zum Abwarten verdammt?

Wenn Israel die Besatzung und die Blockade des Gaza-Streifens beenden würde , das Unrecht beendet würde, wenn die Menschen Perspektiven sehen würden, das wären Voraussetzungen für erste Schritte in Richtung Frieden. Die Frage nach dem Status Jerusalems und ähnliches können bei Bereitschaft zum Frieden verhandelt werden.

Halten Sie es denn überhaupt für vorstellbar, dass nach so vielen Jahren Hass ein Miteinander möglich ist?

Ja. Sofort. Der Hass wird am Leben gehalten durch die aktuelle Situation, wie Ausbau der Siedlungen und Zerstörung der Häuser von Palästinensern, nicht durch historische Ereignisse, Nach der Unterzeichnung der Oslo-Abkommen sah man die Hoffnung aufkeimen. Da gab es sofort Bereitschaft zur Versöhnung. Der Zweifel daran ist nur eine Ausrede, weil die israelische Regierung den Status quo - maximales Land mit minimaler Anzahl von Menschen - halten und festigen möchte.

Benjamin Netanjahu versucht gerade noch, eine neue Regierung zu bilden. Kann unter ihm überhaupt ein Prozess beginnen, wie Sie ihn sich wünschen?

Auch der ehemalige Armee-Chef Benny Gantz ist da keine Alternative. In den Wahlprogrammen sind die Positionen zur Palästina-Frage, zu Jerusalem, zu den Golanhöhen gleich. Die heutige israelische Gesellschaft kann keinen Frieden herbeiführen - siehe Ergebnisse der letzten Wahlen, wo circa 100 Abgeordnete aus 120 rechts bis extrem rechts sind. Eigentlich müsste der Druck von außen kommen. Europa und Deutschland könnten Druck aufbauen in dem sie ihre Unterstützung mit Bedingungen zur Einhaltung der eigenen Positionen, also gegen Siedlungen, für die Zwei-Staaten Lösung, verknüpfen. Es müssen immer die universellen Werte, Menschenwürde und Menschenrechte für alle gelten.

Info: Ghaleb Natour spricht am Freitag, 17. Mai, um 20 Uhr im DAI Heidelberg über "Die palästinensischen Araber in Israel".