Halt in schweren Zeiten: Volker Bouffier nimmt die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in den Arm. Foto: AFP

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Volker Bouffier (67) ist stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU Deutschlands und hessischer Ministerpräsident.

Herr Bouffier, Jubel für CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer auf dem Leipziger Bundesparteitag. Ist die Führungsfrage damit endgültig beantwortet?

Die Partei steht hinter Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie hat eine gute Rede gehalten und ihren Führungsanspruch untermauert. Die Delegierten wollen Klarheit, Geschlossenheit und keinen Streit. Die Kanzlerin hat bei ihrer Begrüßung stehenden Applaus bekommen. Auch Friedrich Merz hat Zustimmung und Beifall bekommen. Die Partei braucht alle drei und wünscht sich eine Einigung. Die Basis hat genug von Personaldebatten. Über Personal wird erst auf dem Parteitag im nächsten Jahr entschieden.

Also Punktsieg für Kramp-Karrenbauer im Machtkampf gegen Friedrich Merz?

Die Frage des Parteivorsitzes ist geklärt. Und die Kanzlerkandidatur spielt auf dem Parteitag keine Rolle. Wir brauchen keinen Kanzlerkandidaten, wenn wir keine Wahl haben.

Nicht nur die Junge Union fordert einen Mitgliederentscheid über die Kanzlerkandidatur?

Diese Initiative ist absolut chancenlos. Alle Versuche, die wir in der CDU, die wir damit bisher gemacht haben, sind desaströs ausgegangen. Für eine Urwahl gibt es keine Begeisterung und auch keine Mehrheit. Die CDU-Basis hat genug von der Diskussion über Personal und Kanzlerkandidatur. Das sollten wir der SPD überlassen.

Das heißt, über die Kanzlerkandidatur wird erst Ende 2020 entschieden, und den Zugriff hat die CDU-Vorsitzende?

Wir entscheiden auf dem Parteitag 2020, und die Parteivorsitzende gestaltet das Verfahren. Wir müssen die Frage der Kanzlerkandidatur auch mit der CSU abstimmen.

Friedrich Merz und der Wirtschaftsflügel fordern Reformen. Braucht die CDU einen Kurswechsel?

Zurück zu 2003 und der Kopfpauschale kann 2019 keine Lösung sein. Wir brauchen aber einen Aufbruch, schlankere Strukturen und schnellere Verfahren. Wir müssen schneller planen und umsetzen. Eine Unternehmenssteuerreform ist überfällig. Die Union muss vor allem wieder die Schutzmacht für die Menschen in den ländlichen Räumen sein. Sie dürfen nicht das Gefühl haben, abgehängt zu werden.

Welche Rolle sollte Friedrich Merz in Zukunft in der Partei spielen?

Das muss er selbst entscheiden. Wir wählen in einem Jahr wieder. Dann muss er selbst entscheiden, ob er ein Amt anstrebt. Wir müssen uns so breit wie möglich aufstellen. Friedrich Merz sollte wieder eine stärkere Rolle in der Partei spielen.

Laut Meinungsumfragen hat eine Mehrheit das Vertrauen in die Politik verloren. Wo sehen Sie die Ursachen?

Es gibt dafür viele Gründe. Aber ganz wesentlich ist: Wir müssen zu unserer eigenen Politik auch stehen und dürfen Entscheidungen nicht gleich wieder selbst in Frage stellen. Dann versteht niemand mehr, warum wir für diese Politik werben. Das ist uns zuletzt überhaupt nicht gelungen. Wir müssen für eine Politik mit Maß und Mitte werben. Kompromissfähigkeit ist Politikfähigkeit. Und es muss auch deutlich werden, dass wir gerne Politik machen. Es braucht Geschlossenheit, Selbstbewusstsein und Lust am Gestalten. Dann gewinnen wir auch an Akzeptanz und legen in den Umfragen wieder zu.

Sie regieren in Hessen mit den Grünen. Wäre das auch ein Modell für den Bund?

Schon die Jamaika-Verhandlungen nach der Bundestagswahl 2017 waren alles andere als einfach. Aber ich glaube, das hätten wir hinbekommen, wenn die FDP nicht ausgestiegen wäre. Natürlich entscheiden bei einer solchen Frage das Wahlergebnis und die Inhalte. Schwarz-Grün wäre nicht einfach, aber auch eine Option für den Bund. Wir sollten eine weitere Große Koalition aber nicht von vornherein ausschließen.