Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Der Virologe Alexander Kekulé ist Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie am Uniklinikum Halle.

Lässt sich die vierte Corona-Welle noch ohne radikale Eingriffe wie Lockdowns stoppen?

Nein, die vierte Welle kann bereits nicht mehr aufgehalten werden. Wir haben eine massive Welle der Geimpften, die weitgehend unerkannt bleibt, weil sich Geimpfte beim 2G-Konzept nicht testen lassen müssen. Die Dunkelziffer nicht erkannter Infektionen war wahrscheinlich noch nie so hoch wie jetzt. Hinzu kommen die Ausbrüche unter Schülern. In den Schulen hat man in einigen Bundesländern die Masken, Abstandsregeln und Quarantäne von Kontaktpersonen abgeschafft und die Testfrequenzen reduziert. Luftreiniger gibt es kaum und andere Schutzkonzepte wurden nicht entwickelt. Zu alledem waren die Schnelltests kostenpflichtig und bei Quarantäne gibt es für Ungeimpfte keine Lohnersatzzahlungen mehr. Dies zusammen war ein äußerst wirksames Maßnahmenpaket, um die Corona-Zahlen im Herbst in die Höhe zu treiben.

Wozu raten Sie mit Blick auf Weihnachtsmärkte, Großveranstaltungen und Familienfeiern an den Festtagen?

Veranstaltungen im Freien sind vertretbar, solange ein Abstand von ein bis zwei Metern eingehalten werden kann. Deshalb müssen für Weihnachtsmärkte Zugangskontrollen erfolgen und der Einlass unterbrochen werden, wenn es zu voll wird. Großveranstaltungen in Innenräumen waren einer der Kardinalfehler der 2G-Maßnahmen. Bei Veranstaltungen ohne Masken, ohne Abstand und ohne Registrierung mit mehreren Tausend Teilnehmern können die Gesundheitsämter die Infektionsketten nicht mehr nachverfolgen, wenn es zu einem Ausbruch kommt. Für die privaten Weihnachtsfeiern wird es darauf ankommen, wie sich die Fallzahlen bis dahin entwickeln. Ältere Menschen können auch schwer an Covid erkranken, wenn sie vollständig geimpft sind, insbesondere wenn Vorerkrankungen dazukommen. Möglicherweise werden wir wie im letzten Jahr wieder Abstand, Masken und Lüftung brauchen, um die Großeltern zu schützen.

Machen 2G-Konzepte angesichts nachlassender Impfstoff-Schutzwirkungen und damit steigender Durchbrüche noch Sinn, um die Pandemie einzudämmen?

Die 2G-Konzepte haben noch nie Sinn gemacht, sondern sind neben den Ausbrüchen unter Schülern einer der Hauptgründe, warum die Fallzahlen so gestiegen sind. Hier hat die Politik den Menschen falsche Versprechungen gemacht, und das RKI und andere Fachleute haben sekundiert. Das zentrale Argument für das 2G-Konzept war ja, dass Geimpfte keinen relevanten Beitrag zum Infektionsgeschehen leisten würden. Das war von Anfang an falsch. Es mag sein, dass sich durch eine bundesweite 2G-Regelung, wie sie gerade in Österreich eingeführt wurde, noch einige Ungeimpfte "überzeugen" lassen. Auf die sozial aktiven, eher jüngeren Ungeimpften kommt es aber nicht so sehr an. Unsere Achillesferse sind nicht die jüngeren Clubbesucher, sondern die Menschen über 60 und mit anderen Risikofaktoren. Etwa drei Millionen von ihnen sind noch ungeimpft, und auch die Geimpften können an Covid schwer erkranken und sterben. Diese Menschen werden nicht auf 2G- oder 3G-Veranstaltungen, sondern in Heimen, Krankenhäusern und im privaten Umfeld angesteckt.

Was empfehlen Sie der Bund-Länder-Runde am Donnerstag?

Am dringendsten ist es, die vulnerablen Gruppen zu schützen. Nicht die Inzidenz, sondern die Zahl der Krankenhauseinweisungen wird darüber entscheiden, wie hart die Gegenmaßnahmen sein müssen. Deshalb müssen, erstens, sofort alle Menschen ab 60 eine Booster-Impfung bekommen. Warum die Stiko diese nur ab 70 empfiehlt, ist mir ein Rätsel. Zweitens brauchen wir eine Impfpflicht für Personal, das regelmäßig Alte und Schwerkranke pflegt und medizinisch betreut. Drittens brauchen wir in den Schulen bundesweite Maskenpflicht, mindestens drei Tests pro Woche und Kontaktpersonen müssen wieder in Quarantäne. Viertens muss schleunigst von der Formel "2G" auf "3G plus N" umgestellt werden, wobei "N" für Nachverfolgung steht. Das bedeutet, dass die Teilnehmer sich registrieren müssen und spätestens ab 100 Personen Masken- und Abstandspflicht herrscht.

Wer trägt Schuld daran, dass die Corona-Welle geradezu "explodiert"?

Der erste Kardinalfehler war das Versprechen, für Geimpfte wäre das Leben wieder wie vorher. Zweitens hat man gehofft, dass die Delta-Variante wie ihre Vorgänger nur selten Ausbrüche unter Schülern verursachen würde. Das war aber nicht zu erwarten, weil Delta etwa doppelt so ansteckend ist wie das Virus, mit dem wir es im letzten Herbst zu tun hatten. Beide Fehler sind auf falsche Ratschläge aus der Wissenschaft zurückzuführen.