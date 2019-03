Von Peter Riesbeck

Herr Giegold, heute stimmt das Europaparlament über das Urheberrecht ab. Die Bundesregierung hat in Person von Justizministerin Katarina Barley (SPD) in Brüssel der Reform zunächst zugestimmt. Jetzt rückt die SPD von Artikel 13 ab. Die Union will Uploadfilter nicht ins nationale Recht übernehmen. Blicken Sie bei der Großen Koalition noch durch?

Ehrlich gesagt: Nein. Diese Doppelzüngigkeit der Großen Koalition schadet Europa. Und es schadet der Glaubwürdigkeit der Politik. Wir müssen Gesetze so ausarbeiten, dass sie auch europaweit gelten und umgesetzt werden können. Sonst drohen nationale Insel-Lösungen und eine weitere Fragmentierung der EU. Man kann nicht, wie die Union, in Deutschland Uploadfilter ablehnen, aber sie in Brüssel vorantreiben. Die Große Koalition macht auch beim Urheberrecht schlechte Europapolitik.

Der Riss der Debatte geht quer durch die Parteien. Auch die Grünen-Europaabgeordnete Helga Trüpel verteidigt die Reform. Was spricht dagegen, Kreative für ihre Leistung zu entlohnen? Oder soll nur Youtube verdienen?

Helga Trüpel hat in einem Punkt völlig recht: Es geht nicht an, dass große Digitalunternehmen wie Youtube oder Google die Inhalte anderer ins Netz stellen, damit Geld verdienen und darauf nicht einmal Steuern zahlen. Aber Uploadfilter sind der falsche Weg, um das Problem zu lösen. Mit dem vorliegenden Gesetz werden sie aber wohl kommen. Das schränkt die Freiheit des Netzes massiv ein. Deshalb lehnen wir Grüne und die Europafraktion das vorliegende Gesetz auch ab. Wir wollen das analog erprobte und bewährte Lizenzsystem in den digitalen Raum übertragen.

Kritiker selbst in liberalkonservativen Medien sprechen von einer „Unbeholfenheit“ führender Europapolitiker in der Darstellung des komplexen Themas. Welches Bild von der Politik bleibt zurück - gerade bei jungen Menschen?

Ich halte wenig davon, einzelne Menschen zu dämonisieren. Was sich einzelne Politiker im Netz im Zuge der Urheberrechtsdebatte anhören mussten, geht weit über das Erträgliche hinaus. Das rechtfertigt aber nicht, dass CDU-Politiker unfaire Unterstellungen über die Demonstranten verbreiten. Die CDU sollte die Anliegen der Demonstranten ernst nehmen, statt sie zu diskreditieren. Ein Problem bleibt aber: Die Auswirkungen auf den Alltag sind selbst am Tag der Abstimmung im Parlament völlig unklar. So ist fraglich, inwieweit es rechtlich erlaubt ist, zum Beispiel einen Screenshot von einem Text ins Netz zu stellen. Wenn wir Regelungen erarbeiten, die absehbar auf Jahre hinaus Gerichte beschäftigen, dann ist das ein schlechtes Gesetz. Das stärkt nicht das Vertrauen der Menschen in die Politik. Deshalb sollte der Text nicht beschlossen, sondern neu verhandelt werden.