Das CDU-Logo an der Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer Haus in Berlin. Foto: Michael Kappeler/dpa

Von Alexander Rechner

Heidelberg. Norbert Röttgen bewirbt sich um den CDU-Bundesvorsitz.

Herr Röttgen, Sie wollen nun im zweiten Anlauf CDU-Chef werden. Verkörpern Sie den Aufbruch, den sich viele CDU-Mitglieder wünschen?

Ich bin schon beim letzten Mal angetreten in der Überzeugung, dass die CDU, wenn sie wieder Wahlen gewinnen will und wir Volkspartei bleiben wollen, einer grundlegenden Erneuerung bedarf. Wir müssen uns wieder gesellschaftlich verankern und eine christlich-demokratische Zukunftsidee anbieten.

Ihr Mitbewerber um den Parteivorsitz, Friedrich Merz, hat die CDU als einen "schweren Sanierungsfall" bezeichnet. Teilen Sie diese Auffassung?

Wir sind immer noch eine Volkspartei. Aber: Wir sind nach dem, was im Ergebnis der Bundestagswahl sichtbar geworden ist, in diesem Status ganz eindeutig gefährdet – und damit auch existenziell gefährdet. Denn die CDU ist nur als Volkspartei denkbar. Wir haben das Potenzial, die CDU wieder stark zu machen. Hierzu müssen jetzt aber auch die richtigen Weichen auf Zukunft gestellt werden.

Welche Weichen wollen Sie denn im Falle Ihrer Wahl stellen? Bereits im kommenden Jahr stehen wichtige Landtagswahlen an.

Im ersten Halbjahr 2022 haben wir in der Tat allein drei Landtagswahlen, bei denen die CDU in der Position ist, den Ministerpräsidenten zu stellen. Wir sind dort also auch in der Verteidigerposition. Entscheidend ist, dass wir als CDU klarmachen: Unser Standort und unser Selbstverständnis ist die gesellschaftliche Mitte. Jede Andeutung, dass es zu einer Verschiebung kommen könnte, wäre verheerend für unsere Wahlaussichten.

Heißt dies, mit Merz als Vorsitzendem würde die CDU die Mitte verlassen?

Ich spreche nur für mich und bin davon überzeugt, dass mit mir diese Positionierung glaubwürdig ist. Denn ich verbinde mit diesem Anspruch auch konkrete Inhalte.

Und welche Inhalte wären dies?

Für mich gehört zum Beispiel dazu, dass der Vorsitzende der CDU entschlossen um die junge Generation kämpfen muss. Die CDU darf sich nicht damit abfinden, bei jungen Menschen Platz drei oder Platz vier einzunehmen. Deshalb muss das Thema Generationengerechtigkeit unser Markenzeichen werden. Von der Haushaltspolitik – also keine Zukunft auf Pump – bis hin zur Klimapolitik. Wenn die CDU nicht kompetent und glaubwürdig in der Klimapolitik ist, werden uns die jungen Menschen überhaupt gar nicht mehr zuhören. Mein Eindruck ist bisher, dass gerade auf diesem Gebiet die mögliche Ampel-Koalition und insbesondere die Grünen enttäuschen werden.

Bei der Bundestagswahl ist deutlich geworden, dass die CDU in den östlichen Bundesländern auch ein strukturelles Problem hat ...

Sie haben leider völlig Recht. Dort, wo wir am meisten gefährdet sind, Volkspartei zu sein, ist in den neuen Bundesländern. Ich bin dafür, dass Spitzenpolitiker der CDU viel häufiger und nicht nur zu Wahlkampfzeiten in den neuen Bundesländern präsent sind. Wir brauchen eine organisatorische Stärkung der Kreisverbände in den neuen Ländern. Ich plädiere dafür, dass jetzt endlich auch eine prominente Politikerin oder ein prominenter Politiker aus den neuen Ländern stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU wird. Eine Bundesspitze ohne eine Vertretung der neuen Länder muss beendet werden. Das ist ein Fehler, den wir korrigieren müssen.

Ihre Vorstellung von einer künftigen Parteiarbeit ist die "politische Mitte". Setzen Sie damit den Kurs von Angela Merkel fort?

Als es um die Neufindung der CDU nach Helmut Kohl ging, hat Angela Merkel gesagt, dass die CDU nun lernen muss, ohne Helmut Kohl auf eigenen Beinen laufen zu lernen. Und so ist das auch heute. Wir müssen jetzt unsere christdemokratischen Ideen mit neuen Personen in unsere Zeit mit ihren eigenen Herausforderungen hineintragen.

Bislang bewerben sich nur Männer für den Bundesvorsitz. Ist das ein Armutszeugnis für die CDU?

Das finde ich nicht. Denn wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass bei uns Frauen ein Spitzenamt erringen können. Wir hatten 18 Jahre lang die Parteivorsitzende Angela Merkel, ihr ist Annegret Kramp-Karrenbauer gefolgt. Bei uns gibt es an dieser Stelle wirklich gleiche Chancen. Wir haben aber zu wenig Frauen in den Gremien und zu wenig weibliche Mitglieder. Diese Probleme sehe ich. Deshalb habe ich mit Franziska Hoppermann eine herausragende Frau, die gleichzeitig viel kommunalpolitische Erfahrung mit sich bringt, als Generalsekretärin vorgeschlagen. Damit würden wir als Spitze der Partei von einem Mann und einer Frau im Falle meiner Wahl repräsentiert.

Greifen Sie im Falle Ihrer Wahl nach dem Fraktionsvorsitz im Bundestag?

Diese Bundestagswahl war für uns eine Zäsur. In dieser Situation kann einer alleine nicht alles machen, sondern wir müssen uns breiter aufstellen. Dies scheint mir der richtige Weg zu sein. Ich bin daher fest entschlossen, mit Ralph Brinkhaus als Fraktionsvorsitzendem vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.