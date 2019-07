Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Die SPD-Politikerin Svenja Schulze ist Umweltministerin.

Frau Schulze, erleben wir gerade nur einen weiteren außergewöhnlichen Sommer oder ist das ein Zeichen für den Klimawandel?

Normal ist das in dieser Häufung jedenfalls nicht mehr. Hinter uns liegt der wärmste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die langen Dürreperioden und die Hitzewelle, die wir gerade erleben, passen exakt zu dem, was die Klimaforschung uns für Deutschland prophezeit hat. Der Klimawandel ist in vollem Gange und solche Hitzewellen werden noch zunehmen. Gerade für ältere Menschen und Kinder ist das eine enorme Belastung. Dagegen hilft nur konsequenter Klimaschutz - und eine kluge Anpassung an die jetzt schon nicht mehr vermeidbaren Folgen des Klimawandels.

Dürre, trockene Böden, Wassermangel - wie müssen wir uns auf diese Veränderungen vorbereiten?

Das geht vom Sonnensegel in der Kita über den Trinkbrunnen im Park bis zur Frage, welche Bäume wir in Zukunft pflanzen. Unsere Wälder müssen widerstandsfähiger werden, die Landwirtschaft muss sich ändern. Die Landwirte brauchen Unterstützung für die Züchtung neuer, regionalerer Sorten, die Hitze besser vertragen. Sie brauchen auch Hilfen für effiziente Bewässerungssysteme und ökologisches Wirtschaften. Darum werbe ich dafür, dass wir die EU-Agrarförderung reformieren. Es ist doch besser, das viele Geld gezielt in eine klimaresistente und naturfreundliche Landwirtschaft mit Zukunft zu investieren als weiter blind mit der Gießkanne nach Hektarzahlen auszuschütten.

Sie haben erste Pläne für eine CO2-Steuer vorgelegt. Wie sieht Ihr Konzept konkret aus?

Anders als bei der Energiewende hat Deutschland im Verkehr und beim Heizen den Klimaschutz bislang verschlafen. Ein Grund ist, dass sich klimafreundliches Verhalten meist noch nicht für den Geldbeutel lohnt. Ein CO2-Preis kann das ändern. Das Grundprinzip ist klar: Das Verbrennen von fossilen Energien wird teurer, und auf der anderen Seite werden die Bürger entlastet. Eine Pro-Kopf-Klimaprämie ist besonders gut geeignet, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. Wer sich dann für klimafreundliche Varianten entscheidet, kann sogar ein Plus machen. So entsteht eine Lenkungswirkung für den Klimaschutz.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lehnt Ihre Forderungen ab. Braucht es beim Klimaschutz nicht europäische und internationale Lösungen statt nationaler Alleingänge?

Nein sagen ist jedenfalls keine Lösung. Und warum Alleingang? In mehr als 40 Ländern gibt es bereits einen CO2-Preis oder es ist einer geplant. Dass wir uns international abstimmen, ist doch völlig selbstverständlich. Mit Frankreich sind wir bereits seit längerem im Gespräch dazu. Aber immer nur abwarten, bis alle soweit sind, ist im weltweiten Wettbewerb nie eine gute Idee. Wir wollen doch, dass die klimafreundlichen Zukunftstechnologien bei uns entwickelt werden. In der Wirtschaft haben das schon viele verstanden und fordern einen CO2-Preis.

CDU und CSU sind gegen höhere Steuern auf Flugtickets ...

Ich habe ehrlich gesagt keinen Widerspruch in der Sache von relevanten Unionspolitikern gehört. Denn auch die Kollegen wissen, dass die wahren Kosten des Fliegens derzeit überhaupt nicht eingepreist sind. Der Flugverkehr trägt zwar in erheblichem Maße zu den Treibhausgasemissionen bei. Aber trotzdem sind Flüge oft billiger als das klimafreundliche Bahnfahren. Das muss sich ändern. Eine um ein paar Euro höhere Luftverkehrsabgabe kann hier Anreize setzen - genauso wie günstigere Bahntickets und ein besser ausgebautes Schienennetz.

Die Grünen wollen das Bahnfahren attraktiver und Inlandsflüge überflüssig machen. Ein sinnvolles Ziel?

Absolut. Wer in vier Stunden bequem von Berlin nach Köln oder von Hamburg nach Stuttgart fahren kann, braucht keinen Inlandsflug. Das geht auch ohne Verbote.

Die Mitarbeiter Ihres Ministeriums sind in diesem Jahr schon 1740 Mal zwischen Bonn und Berlin geflogen. Wäre es nicht Zeit für einen Umzug?

Ich halte diese Frage inzwischen für veraltet. Die Digitalisierung verändert die Möglichkeiten, wie wir zwischen Bonn und Berlin zusammenarbeiten können, jetzt schon enorm und sie wird weiter voranschreiten. In meinem Ministerium haben wir die Infrastruktur für Videokonferenzen enorm ausgebaut. Damit können wir viele Flugreisen vermeiden. Als nächstes wollen wir dem Umweltausschuss im Bundestag vorschlagen, dass Bonner Beamte auch per Videokonferenz zugeschaltet werden können. Mein Ziel ist, dass vor der Flugbuchung überlegt wird: Ist die Reise wirklich nötig und gibt es umweltfreundlichere Alternativen?