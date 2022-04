In der PCK-Raffinerie GmbH wird überschüssiges Gas in der Rohölverarbeitungsanlage verbrannt. Die Raffinerie in Schwedt soll fast vollständig vom russischen Staatskonzern Rosneft übernommen werden - dies wird derzeit vom Wirtschaftsministerium überprüft. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Von Alexander Rechner

Berlin. Der Politologe Dr. Jacopo Maria Pepe ist Energie- und Russlandexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er war unter anderem Lehrbeauftragter an der Universität Moskau.

Herr Pepe, muss es einen Lieferstopp für russisches Gas und Öl geben?

Wenn wir der russischen Wirtschaft einen maximalen Schaden zufügen wollen, dann wäre ein Lieferstopp für russisches Öl und Gas denkbar. Allerdings werden auch wir und unser Wirtschaftsstandort unter einem sofortigen Stopp der Gaslieferungen leiden. Daher ist eine zeitliche Abfolge, also eine Sequenzierung, sinnvoll.

Was stellen Sie sich darunter vor?

Zunächst sollte man Öl-Lieferungen aus Russland aussetzen, in einem zweiten Schritt Gas. Es wird zwar über ein Öl-Embargo gesprochen, doch ein solches müsste global durchzusetzen sein. Dazu müssten sich auch andere Länder der Welt beteiligen. Ein globales Embargo für russisches Öl würde Wladimir Putin hart treffen. Allerdings habe ich meine Zweifel, dass dies gelingen wird.

Wie erfolgreich sind die derzeitigen Sanktionen?

Zurzeit spüren die Russen vor allem den Preisanstieg bei gewissen Produkten und die Knappheit bei technologieintensiven Gütern, die aus Europa importiert werden. Aber da die Energiewirtschaft nicht direkt von Sanktionen betroffen ist und der russische Staat sich jetzt noch mehr über die Deviseneinnahmen aus dem Gas- und Öl-Verkauf finanziert, sind die jetzigen Sanktionen noch nicht einschneidend.

Finanziert der Westen damit auch den Ukraine-Krieg?

Der Westen hat den Krieg schon mitfinanziert. Die militärische Ausrüstung, die in der Ukraine derzeit im Einsatz ist, wurde bereits in den vergangenen Jahren besorgt. Sollten sich die Kriegshandlungen jedoch in die Länge ziehen, muss Russland mit den aktuellen Deviseneinnahmen sein Militär refinanzieren. Dann ist Putin auf die Devisen unter anderem auch aus dem Westen angewiesen. Die nicht sanktionierte Gazprom-Bank dient Putin als ein Tor zur Welt. Dadurch kann Russland weiterhin globalen Handel betreiben.

Soll die Gazprom-Bank aus dem Zahlungssystem Swift ausgeschlossen werden?

Wenn es einen Gas- oder Öl-Lieferstopp geben sollte, wäre ein solcher Ausschluss naheliegend.

Wozu nutzt Russland kurzfristig das Geld aus dem Energiegeschäft?

Aktuell benötigt Putin die Deviseneinnahmen für soziale Leistung, wie etwa Zahlung der Renten und Gehälter des Landes, und für die laufenden Kosten.

Mit welchen wirtschaftlichen Stellschrauben könnte man den Ukraine-Krieg beenden?

Wir schauen immer mit einer wirtschaftlichen Brille auf Russland. Natürlich können wirtschaftliche Sanktionen auf längere Sicht der russischen Wirtschaft eine wichtige Einnahmequelle nehmen. Aber die Folge wird nicht sein, dass Putin deshalb den Ukraine-Krieg beendet. Das ist leider die traurige und bittere Wahrheit. Ich habe meine Zweifel, dass mit Sanktionen der Druck auf Putin in Russland so stark zunimmt, dass eine Palastrevolte stattfindet oder die russische Elite einlenkt. Aber um eine weitere Eskalation zu verhindern, bleiben neben Sanktionen die Waffenlieferung an die Ukraine. Der Westen muss der Ukraine weiterhin militärisches Material zur Verfügung stellen, ohne aber dabei formell selber Kriegspartei zu werden. Gleichzeitig muss – neben maximalen militärischen Widerstand – auch der Weg der Verhandlungen offenbleiben.

Wirtschaftsminister Robert Habeck betont, dass an der Unabhängigkeit von russischem Öl, Kohle und Gas gearbeitet wird. Doch die Raffinerie in Schwedt ist vom russischen Staatskonzern Rosneft abhängig. Wie ist dies zu lösen?

Das ist wirklich eine heikle Frage. Allerdings müssen vielleicht nochmals vergegenwärtigen, dass das Bundeskartellamt dem russischen Staatskonzern Rosneft noch am 21. Februar 2022 kartellrechtlich die Übernahme von großen Unternehmensanteilen erlaubt hat. Also kurz vor der russischen Invasion in der Ukraine. Zwei Tage nach Kriegsbeginn hat das Bundeswirtschaftsministerium angeordnet, diesen Vorgang nochmals genauer unter dem Außenwirtschaftsgesetz zu prüfen. Im Grunde bleiben nun zwei Optionen, die auf dem Tisch liegen.

Und welche Alternativen liegen auf dem Tisch?

Einerseits könnte es zu einer Verstaatlichung kommen. Das sehe ich aber als politisch eher problematisch an. Anderseits könnte man argumentieren, es liegt eine Gefahr für die nationale Sicherheit vor. Dann könnte der deutsche Staat dort eingreifen. Man könnte so den Weg beschreiten wie bei der Gazprom-Tochter Deutschland: Die Raffinerie wird unter treuhänderischer Kontrolle gestellt. Damit kann dann diese Raffinerie keine Entscheidungen mehr treffen, ohne Zustimmung der Bundesnetzagentur. Ich vermute, darauf wird es hinauslaufen.