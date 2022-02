Von Alexander Rechner

Charkiw.Alexey fürchtet um sein Leben und hält sich in Charkiw auf – der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Explosionen erschüttern die Stadt. Er sucht in einem Keller Schutz, zusammen mit seiner Frau und seinen Nachbarn. Alexey, der aus Angst vor Repressalien seinen vollständigen Namen nicht nennen möchte, berichtet der RNZ über die Situation in dem von Putins Armee überfallenen Land. Im Hintergrund ist das Heulen der Alarmsirenen deutlich zu hören.

Plötzlich ist Krieg im eigenen Land: Wie erleben Sie das?

Es ist ein Albtraum. So etwas habe ich noch nie erlebt. Seit zwei Tagen suchen wir Schutz im Keller. Putins Russland, das sich als unseren Bruder bezeichnet, greift uns an. Unfassbar!

Waren Sie überrascht von Putins Angriff auf Ihre Heimat?

Wir konnten nicht glauben, dass uns Russland angreift. Auch meine Heimatstadt im Süden der Ukraine wurde attackiert. Am ersten Tag, um 5 Uhr morgens, merkte ich plötzlich, dass etwas nicht stimmt. Dann haben meine Frau und ich uns schnell umgezogen und sind in den Keller geflüchtet.

Wie erhalten Sie über die aktuelle Situation Informationen?

Über das Internet bekommen wir immer wieder Nachrichten. Diese warnen uns vor den russischen Angriffen, wenn beispielsweise Flugzeuge kommen. Regelmäßig hören wir auch Explosionen.

Wie ist denn die Lage in Charkiw?

Die russische Armee rückte aus unterschiedlichen Richtungen auf meine Heimatstadt vor. Es waren sehr viele russische Panzer. Am ersten Tag konnten die ukrainischen Soldaten aber die russischen Angriffe erfolgreich abwehren. Für die Russen muss der Widerstand überraschend gewesen sein, denn sie zogen sich zurück. Vier Panzer sollen auch zerstört worden sein. Charkiw ist derzeit nicht unter russischer Kontrolle.

Wie ist die Stimmung in der ukrainischen Bevölkerung?

Wir fürchten um unser Leben. Wir haben blanke Angst. Darüber hinaus sind wir zornig. Denn die Russen überrollen mit ihren Panzern mittlerweile sogar Autos und beschießen mitunter auch Fahrzeuge. In einem Auto saß noch ein Fahrer, der zum Glück überlebt hat.

Was erwartet die Ukraine jetzt von Amerika, Europa und Deutschland?

Einerseits kann ich nachvollziehen, dass Deutschland im Lichte seiner Geschichte uns keine Waffen liefern möchte. Doch: Putin ist ein Kriegsverbrecher, vergleichbar mit Adolf Hitler. Die Welt hat einen Diktator mehr! Putin hat die Ukraine angegriffen. Es herrscht damit in Europa Krieg. Deshalb appelliere ich an die deutsche Bundesregierung, uns Waffen zur Verteidigung unserer Heimat zu liefern. Wir brauchen Abwehrwaffen, insbesondere auch gegen die anrollenden Panzer. Dennoch möchte ich Bundeskanzler Olaf Scholz dafür danken, dass Nord Stream 2 auf Eis gelegt ist.

Russlands Präsident Wladimir Putin spricht auch von einer "Entnazifizierung"…

Das ist Unfug. In der Ukraine gibt es keine Nazis. Putin verbreitet sogenannte ,Fake News’. Die von ihm ausgeführten Aspekte sind gefälscht.

Wie geht es nun weiter? Wollen Sie und Ihre Frau flüchten?

Nein, wir werden nicht mehr flüchten. Die Zeit dafür ist vergangen. Wir bleiben in der Stadt. Wir haben die Hoffnung noch nicht verloren, dass die Welt sich doch noch in diesen Krieg einmischt. Jetzt sind in der Nähe aber Maschinenpistolenschüsse zu hören. Ich muss mich verabschieden und mich wieder in Sicherheit bringen.