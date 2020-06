Von Matthias Kehl

San Francisco. Das Niederknien auf einem Bein ist das Zeichen der Stunde. Es symbolisiert Solidarität mit farbigen Opfern rassistischer Polizeigewalt, mit all denjenigen, die aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert, misshandelt oder im Fall von George Floyd sogar getötet worden sind.

Es ist eine Geste des Protests, die weltweit Nachahmer findet. Doch derjenige, der sie einst etablierte, zog damit einen Sturm der Entrüstung auf sich, der ihn letztendlich die Karriere kostete. Die Rede ist vom US-amerikanischen Football-Spieler Colin Kaepernick (32).

Der 1,96 große und über 100 Kilo schwere farbige Quarterback mit der markanten Lockenpracht hielt erstmals im August 2016 inne gegen Rassismus. Seit 2017 ist er ohne einen Verein.

Wer ist der Mann, dessen Geste gerade um die Welt geht? Als Sohn der weißen Heidi Russo und eines afroamerikanischen Vaters wird Kaepernick am 3. November 1987 in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin geboren. Die überforderte, alleinstehende 19-jährige Mutter gibt ihren nur wenige Wochen alten Sohn zur Adoption an Rick und Teresa Kaepernick, ein ihr bekanntes weißes Ehepaar aus Kalifornien.

Zu Schulzeiten lernt der junge Kaepernick, sich gegen abfällige Kommentare zu behaupten. Mit acht Jahren beginnt er mit Football. An der University of Nevada spielt "Kap" als Spielmacher auf der Quarterback-Position. Die National Football League (NFL) gibt ihm 2011 einen Profivertrag. Kaepernick wird zum Prototyp einer neuen Generation von Quarterbacks. Schon in seiner ersten Saison als Stammspieler führt er die San Francisco 49ers bis zum Super Bowl, ins Endspiel um die Meisterschaft.

Doch der Modellathlet schreibt nicht nur sportlich Schlagzeilen. Es ist 2016, das fünfte Jahr Kaepernicks im Trikot der 49ers, als der Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump das Land spaltet. Kaepernick entschließt sich zu einer besonderen Maßnahme. Während sich seine Teamkollegen vor einem Trainingsspiel mit der Hand auf der Brust zur Nationalhymne erheben, zieht der Afroamerikaner nicht mit. Er bleibt demonstrativ sitzen. Nicht aus Faulheit, sondern um sich Gehör zu verschaffen. "Ich werde nicht aufstehen und für eine Fahne demonstrieren, die für ein Land steht, das Schwarze unterdrückt", so Kaepernick. Das "Aussitzen" ersetzt er wenig später durch das einbeinige Niederknien. Teamübergreifend findet die Geste Nachahmer. Nicht nur im Football.

Doch das Verweigern des Aufstehens während der Nationalhymne sorgt für Aufruhr. Bei seinen nächsten Auftritten schallen Buh-Rufe durchs Stadion. Kaepernick erhält etliche Morddrohungen. Für Donald Trump damals ein gefundenes Fressen. "Runter vom Feld mit dem Hurensohn", twitterte der designierte US-Präsident.

Kaepernick steht für seine Haltung ein, wohlwissend um die Konsequenzen. "Viele wollen diese Debatte nicht führen, weil sie Angst haben, ihren Job oder ihre Sponsoren zu verlieren", sagt Kaepernick – und prophezeite damit sein eigenes Schicksal. Mit der Bewegung Know Your Rights (Kenne deine Rechte) kämpft er seither zusammen mit seiner Freundin, der Moderatorin Nessa Diab, gegen Diskriminierung.

Seine Kniefall-Geste sorgt im US-Wahlkampfjahr nun wieder für Protest – und fand mit dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden jüngst einen prominenten Nachahmer. Ein verspätetes Zeichen des Wandels?