Stefan Mappus, früherer CDU-Ministerpräsident von Baden-Württemberg, bei der Neujahrsveranstaltung der Jungen Union in der Bar "Rohbau" in Stuttgart Ende Januar 2017. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Eigentlich, sagt Stefan Mappus, fühle er sich viel zu jung für eine Ahnengalerie. "Schließlich bin ich knapp 20 Jahre jünger als mein Nachfolger. Aber es gibt Schlimmeres, als in einer Reihe mit Lothar Späth, Erwin Teufel und all den anderen Ministerpräsidenten zu hängen." Der 52-Jährige sitzt in einem Besprechungsraum in einem Bürogebäude im Nordosten von München, dem Sitz seines jetzigen Arbeitgebers pmOne, einem IT-Beratungsunternehmen, und bereitet sich gedanklich auf die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte vor. Im Mai 2011, nach nur 15 Monaten als Ministerpräsident, ist er aus der Villa Reitzenstein ausgezogen. Seitdem regiert dort Winfried Kretschmann. Mappus ist derjenige, der die Macht an die Ökopartei verloren hat. Am Freitag wird er die Regierungszentrale nach sieben Jahren erstmals wieder betreten.

Mappus hat lange gezögert, nun hält er die Zeit für reif, den Schwarz-Weiß-Bildern über ihn ein freundliches Porträt entgegenzusetzen. Als Maler hat sich Mappus Jan Peter Tripp ausgesucht, einen Fotorealisten, der schon Lothar Späth für die Ahnengalerie in Szene gesetzt hat. "Ich wollte einen Maler, von dem ich glaube, dass er mich am ehesten so porträtiert, wie ich auch bin", sagt Mappus. "Das ist ihm ziemlich gut gelungen, mit einer neuen Form von Motiv, die ich faszinierend finde. Sie werden Ihren Spaß haben!" Mappus lacht, wie er immer gelacht hat, er prustet dann los.

Sein Selbstbild unterscheidet sich fundamental von den Schlagzeilen der vergangenen Jahre. Die handelten von der Eskalation des Streits um Stuttgart 21, vom Verlust der Macht nach der Atomkatastrophe im fernen Japan, von Hausdurchsuchungen wegen des Verdachts auf Untreue beim kreditfinanzierten EnBW-Deal. Die Ermittlungsverfahren sind längst eingestellt, S 21 befindet sich unter einer grünen Regierung im Bau, ein von Grün-Rot angerufenes Schiedsgericht hat festgestellt, dass dem Land keine Entschädigung wegen des Rückkaufs der EnBW-Aktien zusteht. Über die 39 Prozent, die er bei der Landtagswahl 2011 erzielt hat, wäre die CDU heute heilfroh. Mappus fühlt sich juristisch und ökonomisch rehabilitiert. Nun beginnt der Kampf um sein Image als Politiker.

Er hat mehr graue Haare als früher und seine Aussagen stärker unter Kontrolle. Der Bauchmensch wägt genau ab, was er der Öffentlichkeit preisgibt. "Wenn einen das, was meine Familie und ich erlebt haben, nicht verändert, weiß ich nicht, was einen verändern soll. Ich war schon immer ein eher vorsichtiger Typ, nie der Kumpeltyp, der gleich mit jedem im Laden einen trinkt. Diese Zurückhaltung hat eher noch zugenommen. Die Nachdenklichkeit auch."

In den Archiven finden sich wohlwollende Porträts über den frühen Aufsteiger, versehen mit positiven Attributen wie zupackend, durchsetzungsstark, machtbewusst. Jüngster Gemeinderat, junger Staatssekretär, junger Minister, junger Ministerpräsident. Es folgen Verrisse, er ist nun bullig, rücksichtslos. Es ist die alte Geschichte von Aufstieg und Fall,aber schneller, radikaler, brutaler.

Dabei beginnt auch die letzte Etappe seines Aufstiegs vielversprechend. Kurz nach seiner Vereidigung als Ministerpräsident im Februar 2010 attestiert das Institut Allensbach Mappus in einer Umfrage für die CDU die höchste Popularität im Land: 39 Prozent bewerten ihn positiv, ein gewisser Winfried Kretsch᠆mann kommt nur auf 15 Prozent. In der Sonntagsfrage hat Schwarz-Gelb eine komfortable Mehrheit.

Dann wird Stuttgart 21 zum Top-Thema - und Mappus zur Reizfigur. Die Proteste gegen den Tiefbahnhof werden größer und heftiger. Das hat er nicht vergessen. "Was mich getroffen hat, war dieser Hass. Ich war sicher auch nicht immer zimperlich in der politischen Auseinandersetzung. Aber jemanden, der anderer Meinung ist, als Lügenpack zu verunglimpfen oder auch körperlich anzugreifen, das kann und will ich nicht akzeptieren", sagt Mappus.

Die Gegenseite hat den 30. September 2010 nicht vergessen, als der Streit im Schlossgarten eskalierte. Wasserwerfer, Pfeffersprays, mindestens 160 Verletzte. "Das Ganze war ein einziges Chaos. Trotzdem finde ich es ein bisschen schwierig, wenn im Nachhinein so getan wird, als ob die gewalttätige Polizei die friedlichen Demonstranten angegriffen hat", sagt Mappus. "Mit Verlaub, so war es nicht. Die 30 verletzten Polizisten sprechen für sich. Aber sei’s drum. Dieser Schwarze Donnerstag hätte so nie passieren dürfen, der hat uns und speziell mir auch extrem geschadet."

Die Eskalation des Streits bringt etwas in Bewegung, das durch Fukushima beschleunigt wird und das Mappus durch die S 21-Schlichtung und den Rückkauf des Landesanteils am Energieunternehmen EnBW nicht mehr stoppen kann.

Normalerweise gilt die Abwahl als Höchststrafe für einen Politiker. Bei Mappus ist es anders. Es geht nun das los, was er als eine Art Vernichtungsfeldzug sieht. Die grün-rote Regierungsmehrheit leuchtet in zwei Untersuchungsausschüssen die Umstände des Schwarzen Donnerstags und des EnBW-Deals aus. Mappus bietet eine gute Zielscheibe, auch, weil ihn die eigene Partei zum Abschuss freigibt. Als er an der Macht war, hatten viele Ehrfurcht vor ihm, manche auch Angst. Nun wenden sich die Mechanismen gegen ihn. "Am Abend vor der Landtagswahl 2011 habe ich zu meiner Frau gesagt: Wenn das schiefgehen sollte, folgt unmittelbar danach keine schöne Zeit. So war es dann auch." Nur dass sich auch einige abwenden, die er nicht auf der Rechnung hatte.

Härter trifft ihn die folgende Auseinandersetzung um die EnBW. Den Aktienrückkauf finden zunächst fast alle gut. Aber Mappus hat es so eingefädelt, dass es ihn sehr viel Reputation und eine sechsstellige Summe an Anwaltshonoraren kostet. Wegen der Umgehung des Landtags brandmarkt der Staatsgerichtshof das Geschäft als "verfassungswidrig". Es dauert zwei Jahre und sieben Monate, bis alle Verfahren eingestellt werden.

Die Auseinandersetzungen um Bahnhof und EnBW-Deal werden mit seiner Amtszeit verknüpft bleiben. Die Frage ist, wie man sie wertet. "Ich bin der Überzeugung, dass Stuttgart 21, bei allen Schwierigkeiten des Projekts, unterm Strich richtig ist", sagt Mappus. Und prophezeit: "Es wird der Tag kommen, wo das Land dankbar sein wird, dass wir die EnBW-Aktien zurückgekauft haben." Grundgüter wie Strom gehörten in staatliche Obhut.

Man darf gespannt sein, ob es Maler Tripp gelungen ist, das Bild, das Mappus von sich zeichnet, und das, das breite Teile der Öffentlichkeit von seiner Amtszeit gewonnen haben, in einen Rahmen zu fügen.