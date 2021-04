Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Der Staatsrechtler Thorsten Kingreen ist Professor für Öffentliches Recht und Gesundheitsrecht an der Universität Regensburg. Als die RNZ ihn am Donnerstag erreichte, saß er gerade an einer Stellungnahme für den Gesundheitsausschuss des Bundestages. Thema: das neue Infektionsschutzgesetz zur bundesweit einheitlichen "Notbremse", das am Freitag erstmals debattiert wird.

Herr Kingreen, das neue Infektionsschutzgesetz wird diese Woche nicht mehr im Eilverfahren verabschiedet. Zurecht?

Das ist politisch auf jeden Fall richtig. Immerhin wird in der Hochphase der Pandemie das politische Konzept für deren Bekämpfung ziemlich grundlegend umgekrempelt. Darüber sollte man zumindest mal reden, zumal die Länder ja nach wie vor keiner daran hindert, schon jetzt schärfere Maßnahmen zu beschließen. Ohnehin sind die Maßnahmen der "Bundesnotbremse" überwiegend nichts Neues. Und soweit sie neu sind, werden sie, wie nächtliche Ausgangsbeschränkungen, nicht viel bringen. Von daher schadet der minimale Aufschub nichts.

Braucht es denn diese Bundesnotbremse nicht?

Ganz grundsätzlich sind bundeseinheitliche Regelungen ja sinnvoll. Ich habe schon vor einigen Monaten vorgeschlagen, einen an feste Werte geknüpfte Öffnungs- und Schließungsplan ins Gesetz zu schreiben. Die Bundesnotbremse ist aber nur ein Schließungsplan, der viele neue Probleme auslöst, ohne ein einziges altes Problem zu lösen.

Was ist das Problem?

Das Gesetz verschiebt die bundesstaatliche Tektonik und den Rechtsschutz grundlegend. Bei einem Inzidenzwert über 100 gilt jetzt direkt das Gesetz, die Länder müssen, können aber auch nichts mehr machen. Rechtsschutz gibt es dann nur noch durch das Bundesverfassungsgericht, nicht mehr durch die Verwaltungsgerichte. Unter 100 gelten weiterhin nur die Landesrechtsverordnungen, gegen die dann nach wie vor den Oberverwaltungsgerichten geklagt werden muss. Wir haben also ein an die ohnehin sehr volatilen und in der Sache fragwürdigen Inzidenzwerte geknüpftes Nebeneinander von Bundes- und Landesrecht und von verwaltungs- und verfassungsgerichtlichem Rechtsschutz. Auch die wenigen Leute, die vorher noch verstanden haben, was gerade gilt, werden jetzt kapitulieren. Und beim Rechtsschutz zwingt man dem Bundesverfassungsgericht den Spagat auf, entweder aus Gründen der Staatsräson auch Fragwürdiges durchzuwinken oder mit einer stattgebenden Verfassungsbeschwerde die politische Legitimation der Schutzmaßnahmen insgesamt auszuhöhlen.

Also: Der Bund darf das tun – aber es ist nicht sinnvoll?

Genau. Das ist nicht grundsätzlich verfassungswidrig, aber es ist verfassungspolitisch und verfassungskulturell in höchstem Maße fragwürdig, weil es eingespielte Mechanismen der Gewaltenteilung und des Föderalismus umkrempelt.

Wie ist es inhaltlich: Eine Ausgangssperre für alle, pauschal in Landkreisen über 100. Ist das verhältnismäßig?

Ausgangsbeschränkungen sind ja von den Gerichten bislang sehr unterschiedlich beurteilt worden, vielleicht mit einem kleinen Übergewicht in Richtung Rechtswidrigkeit. Wie das Verfassungsgericht entscheiden würde, weiß man natürlich nicht. Aber man muss schon sehen, dass wir es mit einem gravierenden Grundrechtseingriff zu tun haben, dessen Effekt für die Pandemiebekämpfung nicht einleuchtet. Ich hatte das Virus bislang immer so verstanden, dass ich mich besser draußen als drinnen aufhalte und dass dafür die Uhrzeit nicht ganz so wichtig ist. Es ist ja ein generelles Problem, dass bei allen Schutzmaßnahmen der Aufenthalt im Freien mit demjenigen in geschlossenen Räumen gleichgesetzt wird. Ausgangsbeschränkungen treiben die Leute in geschlossene Räume. Und sie werden definitiv verfassungswidrig, wenn sie sich auch an Geimpfte richten.

Das war das Argument von Christian Lindner: Wie kann ich einem geimpften Paar den Abendspaziergang verbieten?

Da hat er recht. Aber ich interpretiere die Diskussion in Berlin gerade so, dass es in diesem Punkt vielleicht doch noch Bewegung gibt. Man macht sich so unnötig angreifbar mit einer Maßnahme, die doch ohnehin nicht der zentrale Pfeiler der Pandemiebekämpfung ist. Aber auch davon unabhängig wird mir das Thema – mehr Freiheiten für Geimpfte – derzeit zu defensiv behandelt. Ich halte das aus zwei Gründen für falsch: Erstens ist das eine ganz wichtige Perspektive gerade in einer Phase, in der bei den Maßnahmen vielleicht noch einmal nachgeschärft werden muss. Zweitens kann mehr Freiheit vielleicht auch Zweifler motivieren, sich impfen zu lassen. Auch beim Impfen kommt es auf jeden Einzelnen an.

Nun soll aber nicht nur der Aufenthalt im Freien verboten werden, sondern der Weg zu illegalen Treffen. Das macht es der Polizei leichter, zu kontrollieren.

Aber dann muss man die illegalen Partys bekämpfen! So wird der zweite Schritt vor dem ersten getan. Die Regeln müssen die Leute ja gerade motivieren, sich gerade im Frühjahr und Sommer eher draußen als drinnen aufzuhalten. Deshalb müssen draußen liberalere Kontaktregeln gelten als drinnen. Man kann allenfalls argumentieren, dass die Ausgangssperre verhindert, dass die Leute abends nach drinnen gehen, weil sie dann vor 5 Uhr nicht nach Hause können. Aber wenn ich früher feiern wollte, hätte ich kein Problem damit gehabt, erst um 5.00 nach Hause zu gehen. Aber dieser lange Aufenthalt in geschlossenen Räumen ist ja genau das, was man derzeit nicht will.

Der Bund schreibt eine allgemeine Testpflicht an den Schulen vor. Darf er das eigentlich? Bildung ist bekanntlich Ländersache.

Das darf er schon. Für das Infektionsschutzrecht ist der Bund auch zuständig, soweit er die Pandemie in Schulen bekämpft.

Selbst eine Schulschließung ab Inzidenz 200?

Ja. Man muss nur sehen, was sich die Länder hier einbrocken: Sie entscheiden nicht mehr eigenständig über Schulschließungen, müssen aber die aufgrund der Schulschließungen entstehenden Entschädigungszahlungen übernehmen. Ich bin nicht sicher, ob das schon überall angekommen ist. Unter einer Inzidenz von 200 können die Länder noch eigenständig entscheiden, also auch schon bei 150 alles zumachen. Das Gesetz setzt nur einen Mindeststandard.

Was ist mit Eltern, die ihre Kinder nicht testen lassen wollen? Kollidiert die Testpflicht mit der Schulpflicht?

Eine Testpflicht ist rechtmäßig, da gibt es keine ernsthaften Bedenken. Und zum zweiten besteht Schulpflicht. Aus der Schulpflicht folgt die Testpflicht.

Das Gesetz sagt: Nicht getestete Kinder dürfen nicht in die Schule – obwohl sie doch laut Schulpflicht müssen!

Aber es gibt eine Testpflicht, und die kann durchgesetzt werden. Der Eingriff ist so geringfügig, dass er gemessen am Ziel, Präsenzunterricht sicherzustellen, nicht ins Gewicht fällt. Menschen, die sich nicht testen lassen wollen, müssen sich auch vor Augen halten, was das für alle anderen anrichtet. Der Widerstand richtet sich ja vor allem dagegen, dass das in der Schule erfolgen soll und nicht zu Hause. Man kann sich aber nicht darauf verlassen, dass in jedem Haushalt stets zuverlässig getestet wird..

Werden die Neuregelungen dazu führen, dass die Inzidenzwerte sinken?

Das kann man als Rechtswissenschaftler natürlich nicht beurteilen. Überhaupt bedeutet rechtswissenschaftliche Kritik ja nicht, dass man das Virus nicht ernst nimmt. Aber Enttäuschungen sollte man schon mal einkalkulieren. Die Inzidenzwerte haben ja um den 19. Februar herum aufgehört zu sinken, weil der Anteil der vom mutierten Virus Betroffenen ständig stieg. Und da galten noch genau die gleichen Maßnahmen, die jetzt als große Heilsbringer angepriesen werden. Wenn man ehrlich wäre, würde man an die Betriebe und die durch sie ausgelöste Mobilität rangehen, denn im privaten Bereich sind die Maßnahmen ja weitgehend ausgeschöpft. Aber das macht auch die Bundesnotbremse nicht.