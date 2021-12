Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Ulrich Battis (77) ist Staats- und Verfassungsrechtler. Bis zu seiner Emeritierung 2009 lehrte er an der Humboldt-Universität Berlin.

Herr Battis, sehen Sie grundsätzliche verfassungsrechtliche Klippen, die einer allgemeinen Impfpflicht entgegenstehen?

„Wichtiger als Bußgelder wären Quarantäne-Anordnungen“: Ulrich Battis. Foto: dpa

Nein, die gibt es nicht.

Spielen die jüngsten Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die dem Gesetzgeber weite Spielräume bei Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie eröffnen, dabei irgendeine Rolle?

Die Urteile bestätigen, dass der Gesetzgeber durchaus eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten hat. Sie sind allerdings kein Freifahrtschein, denn es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.

Worauf muss der Gesetzgeber achten, damit die Einführung der Impfflicht juristisch wasserdicht ist?

Eine Impfpflicht kann nicht voraussetzungslos angeordnet werden. Man kann sie aber schon jetzt abstrakt gesetzlich fixieren. Der damit verbundene Eingriff in die körperliche Unversehrtheit kann mit dem Schutz des Lebens anderer Menschen gerechtfertigt werden. Das betrifft zum Beispiel Engpässe bei den Intensivbetten, in denen immer mehr Ungeimpfte liegen, die somit dann nicht mehr für andere Kranke zur Verfügung stehen. Bei der konkreten Anwendung der Impfpflicht muss der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt sein. Sie momentan kurzfristig anzuordnen, um die vierte Corona-Welle zu bekämpfen, wäre sinnlos, weil sie diese nicht mehr brechen kann. Daher soll die Impfpflicht ja auch erst im Februar oder März gelten, um dann eine mögliche fünfte Welle zu bremsen.

Ist der Gesetzgeber frei bei der Wahl der Instrumente, mit denen er eine solche Impfpflicht durchsetzen kann?

Mit Sicherheit kann er Bußgelder anordnen. Wichtiger aber wird sein, mit Quarantäne-Anordnungen und der weitgehenden Einschränkung der Bewegungsfreiheit für Nicht-Geimpfte zu agieren, wie es vorgesehen ist. Diese werden dann weitgehend vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Das sind, wie Erfahrungen im Ausland zeigen, in Verbindung mit Bußgeldern wirkungsvolle Instrumente. Die wichtige juristische Fragestellung ist in diesem Zusammenhang, ob nicht ein anderes Mittel ausreichen würde, wie ein milder Lockdown, um das Ziel zu erreichen. In diesem Zusammenhang hat nun gerade das Bundesverfassungsgericht auch das Mittel der Ausgangssperre für rechtens erklärt, was ich zuvor mit Blick auf die gebotene Verhältnismäßigkeit anders beurteilte.

Wenn wir nun eine allgemeine Impfpflicht bekommen, die Zahlen im Frühjahr aber unerwartet zurückgehen – was wäre dann?

Dann würde sie nicht angeordnet. Das widerspricht allerdings nicht ihrer abstrakten gesetzlichen Einführung.

Gibt es Vorbilder für eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona?

Wir haben doch nicht nur in Deutschland, sondern gerade auch im Ausland, viele Arten von Impfpflichten. Die Impfpflicht als solche ist ein auch völkerrechtlich anerkanntes Instrument und gilt weithin als ein geeignetes Mittel der Gesundheitsvorsorge. Das ist kein deutscher Sonderweg.

Wenn die Impfpflicht kommt, erwarten Sie, dass die dann wieder in Karlsruhe beklagt wird?

Es werden sicherlich Menschen klagen. Aber wenn einer zu mir käme, würde ich sagen: Lassen Sie es.