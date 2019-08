Von Peter Riesbeck, RNZ Berlin

Berlin. Ralf Stegner (59), stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD, über den Wettbewerb um den Parteivorsitz, schlechte Zustimmungswerte und Deutschkenntnisse bei Einschulkindern.

Herr Stegner, in Boulevardmedien ist zu lesen, Sie suchten eine Frau für eine Tandem-Bewerbung bei den Sozialdemokraten. Kandidieren Sie für den SPD-Vorsitz?

Hier gilt der alte Satz: Eier sollte man ausbrüten, wenn sie gelegt sind. Ich halte nichts davon, dass jeder nur erklärt, dass er nicht kandidiert. Die Frist für die Bewerbung läuft bis 1. September. Dann werden wir ein starkes Kandidatenfeld haben und die SPD wird den Menschen im Land zeigen, dass sie lebt und dass sie gebraucht wird.

Das klingt nicht wie eine Absage. Insgesamt gibt es sieben Bewerber. Prominente Kandidaten sollen noch folgen. Hätte das neue Verfahren besser von der Interimsführung um Torsten Schäfer-Gümbel orchestriert werden müssen?

Nochmal: Ich halte nichts von vorschnellen Urteilen über ein neues Verfahren, das noch nicht einmal richtig angelaufen ist. Wir sind mitten in den Ferien. Es ist noch Zeit bis zum 1. September. Dann werden wir sehen, dass das neue Modell eine große Chance ist - für die SPD und für unser Land. Es geht doch um die Zukunftsfragen, die alle Menschen bewegen.

Wie läuft das mit der Digitalisierung und der Arbeit? Was bedeutet Steuergerechtigkeit auch für Großkonzerne? Was ist mit der Zukunft des Sozialstaats und Verteilungsgerechtigkeit? Wie lassen sich unsere liberalen Werte, für die die Sozialdemokratie seit mehr als eineinhalb Jahrhunderten erfolgreich kämpft, gegen Rechts verteidigen? Das wird eine spannende Debatte. Nicht nur für die SPD, sondern für unser Land. Da wird auf den 23 Regionalkonferenzen ab September vieles an guten Ideen zu hören sein.

Die Umfragen derzeit sehen trist aus. Eine neue Erhebung sieht die SPD bundesweit bei einem Allzeittief von 11,5 Prozent …

Ich halte gar nichts von diesen Momentaufnahmen. Aber noch weniger von diesem Totsagen, sei es durch Meinungsforscher, Journalisten oder andere. Die SPD ist mehr als aktuelle Umfragewerte. Wir haben über 420.000 Mitglieder. Das ist alles andere als tot.

Der Bewerber Robert Maier tritt bewusst als Einzelkandidat an, kritisiert die Idee der Doppelspitze grundsätzlich. Das habe selbst bei den Grünen nur einmal funktioniert mit Robert Habeck und Annalena Baerbock. Wie sehen Sie das?

Einzelkandidaturen sind ausdrücklich erlaubt. Die Doppelspitze ist auch kein Allheilmittel. Es geht doch darum, dass die kommissarische Führungsspitze zeigt: Teamarbeit bewährt sich. Ebenso wie Rolf Mützenich an der Spitze der Bundestagsfraktion. Wir sind doch die solidarische Partei. Die SPD sorgt für den sozialen Zusammenhalt im Land. Top Down war gestern. Das erlebt doch jeder täglich auf seiner Arbeit. Teamarbeit - für nichts anderes steht die Doppelspitze.

Ex-Parteichef Sigmar Gabriel fordert „SPDpur“. Droht im Interregnum die Gefahr einer Zersplitterung?

Ich halte nichts von Egoshootern. Schon gar nicht zu Lasten der eigenen Partei. Es geht nicht um polemische Alleingänge, sondern um die Zusammenarbeit in der Partei.

Ärgere mich auch über selbstgerechten Egotrip ehedem Verantwortlicher, die Deutungsmonopol darüber beanspruchen wollen, was Sozialdemokratie ist, oder sich nicht schämen, die Partei anzugreifen, der sie selbst zumeist (fast) alles verdanken. — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) August 3, 2019

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann regt an, Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse nicht einzuschulen. Wie sehen Sie das?

Das ist purer Populismus. Kinder lernen unglaublich schnell. Wo, wenn nicht in der Schule, sollen sie die Sprache lernen und Gesellschaft einüben. Hätte Herr Linnemann mal nachgefragt, bei der Wirtschaft, wüsste er: Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Bildung das entscheidende Moment zu Chancengleichheit und Aufstieg. Die arrogante Haltung von Herrn Linnemann hilft da nicht weiter. Integration ist durch Ausgrenzung nicht zu schaffen.

Funkt Herr Linnemann mit seiner Aussage in den sächsischen Wahlkampf?

Ich kann die Union nur warnen, rechten Parolen nachzulaufen. Die Menschen wählen dann das Original. Das haben wir doch schon gesehen. Ich sehe das im Übrigen auch anders als der frühere Bundespräsident Joachim Gauck, der über eine Toleranz gegenüber den Intoleranten nachdenkt. Werte wie Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit sind nicht verhandelbar. Toleranz ist ein hohes Gut. Wir sollten sie gegenüber Neuankömmlingen walten lassen, nicht gegenüber denen, die Intoleranz und Hass sähen.