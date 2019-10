Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Katarina Barley (SPD) ist Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments

Sie haben einen deutschen und einen britischen Pass und damit einen besonderen Blick auf das nicht enden wollende Brexit-Drama. Macht sich die britische Regierung nicht langsam lächerlich?

Boris Johnsons Kalkül ist, dass er durch den Brexit profitieren würde und vielleicht auch seine Partei. Er und seine Vorgänger haben die Interessen des Landes hinten angestellt. Johnson will jetzt in die Geschichte eingehen als derjenige, der den Brexit "delivered", der ihn liefert.

Premierminister Johnson will jetzt Neuwahlen am 12. Dezember, um die Blockaden im Parlament aufzulösen. Wäre das ein sinnvoller Schritt, um Klarheit zu schaffen?

Früher oder später wird es sicher zu Neuwahlen kommen. Boris Johnson selbst ist nur von seinen konservativen Parteifreunden gewählt worden. Das sind vielleicht gerade einmal 160.000 Menschen gewesen. Er will schnelle Neuwahlen jetzt als Druckmittel nutzen. Bis dahin will er den Brexit abschließen, um dann die Wahlen für sich zu entscheiden und als derjenige gefeiert zu werden, der am Ende geliefert hat.

Wäre es dann nicht an der Zeit für ein zweites Referendum über den Brexit?

Wir brauchen ein zweites Referendum. Die Meinung vertrete ich schon seit Jahren. Beim ersten Referendum war niemandem klar, was der Brexit eigentlich genau bedeutet. Ob ein zweites Referendum wirklich kommt, ist noch lange nicht ausgemacht. Diejenigen, die nichts mehr fürchten als einen Verbleib der Briten in der EU, wollen dieses Referendum auf jeden Fall verhindern.

Sollte die EU den Briten einmal mehr mit einer Verlängerung der Brexit-Frist entgegenkommen?

Eine Verlängerung kann es nur mit einem konkreten Ziel geben. Der Brexit-Deal liegt jetzt auf dem Tisch. Das Unterhaus hat zugestimmt. Die Abgeordneten sollten jetzt ausreichend Zeit haben, das zu prüfen, um dann die Verfahrensschritte einzuleiten. Es wird mit Sicherheit eine Verlängerung gewährt werden, allerdings nur eine relativ kurze. Es wird wohl einen Aufschub von drei Monaten bis Ende Januar geben. Wenn der Brexit allerdings vorher beschlossene Sache ist, wäre der Austritt auch vorher möglich.

Wäre ein Ende mit Schrecken nicht allemal besser als ein Schrecken ohne Ende und eine Fortsetzung der Hängepartie?

Das sehe ich anders. Es geht hier um eine Entscheidung von historischer Tragweite, um das künftige Verhältnis zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Das wird Millionen Menschen ganz persönlich und nachhaltig betreffen. Wenn in Zukunft die nachfolgenden Generationen auf uns heute zurückschauen, ist es völlig egal, ob der Brexit nun ein paar Monate früher oder später war. Wichtig ist ein vernünftiges Ergebnis. In einem Jahr wird dieser quälende Prozess bereits wieder vergessen sein. Natürlich nervt uns das alle. Was hier aber passiert, ist von einer solchen historischen Tragweite, dass man da sorgfältig handeln muss.

Verteidigungsministerium Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) fordert die Einrichtung einer internationalen Schutzzone in Nordsyrien. Wäre es jetzt nicht an der Zeit für ein stärkeres europäisches Engagement?

Es gibt immer wieder den Ruf nach einer stärkeren Europäischen Union. Gleichzeitig werden der EU nicht die dafür notwendigen Zuständigkeiten gegeben. Die Außenpolitik ist Sache der einzelnen Mitgliedsstaaten. Das gilt auch für die Verteidigungspolitik. Es gibt natürlich die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini. Sie hat viel Kraft, ist eine tolle Frau, hat aber zu wenig Entscheidungskompetenzen von den Mitgliedsstaaten übertragen bekommen. Auch deshalb ist die EU in ihren Möglichkeiten einer gemeinsamen Außenpolitik sehr begrenzt. Das ist der Wille der Mitgliedsstaaten gewesen. Die Entscheidungen fallen in den Hauptstädten. Man kann nicht auf der einen Seite schnelles und größeres Engagement der EU fordern und auf der anderen Seite die Möglichkeiten dazu nicht geben.

Der Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, stellt die NATO-Mitgliedschaft der Türkei wegen der Militäroffensive in Nordsyrien in Frage. Ist Ankara noch als Partner der Allianz tragbar?

Jedenfalls darf die Staatengemeinschaft nicht tatenlos zusehen, was dort in Nordsyrien geschieht. Wir müssen klar Position beziehen. Das Vorgehen der Türkei muss wirtschaftliche Konsequenzen haben. Russlands Präsident Putin vergrößert dort stetig seine Machtbasis. US-Präsident Trump reagiert völlig unberechenbar. Mal bedroht er die Türkei, mal huldigt er Erdogan. Es muss alles daran gesetzt werden, eine weitere Eskalation zu verhindern.

Die SPD-Mitglieder entscheiden über die neue Parteiführung. Der Ruf nach einem Ende der Großen Koalition wird immer lauter. Sind die Tage des schwarz-roten Bündnisses gezählt?

Zur Halbzeit der Großen Koalition wird Anfang November Bilanz gezogen. Die Groko mit der Union war von Anfang nicht die erste Wahl der SPD. Wenn wir aus der Großen Koalition aussteigen, wird aber nicht alles besser. Der Prozess und die Entscheidung über die neue Parteiführung hat die Partei mobilisiert und begeistert. Darauf sollten wir jetzt aufbauen.