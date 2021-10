Penny führt "Scan & Go" in immer mehr Märkten ein. Um den Einkauf zu starten, muss ein QR-Code gescannt werden. Foto: Kreutzer

Von Alexander Rechner

Heidelberg. Bernhard Franke ist der Fachbereichsleiter für Handel bei Verdi in Baden-Württemberg.

In Lobbach kann man in einem Discounter schon selbst kassieren. Kaufen Sie denn in diesen modernen Märkten ein?

Nein, ich versuche, bei der Auswahl der Einkaufsstätten darauf zu achten, dass es Läden sind, die den Beschäftigten zu tariflich anständigen Bedingungen Arbeitsplätze bieten. Und gleichzeitig dadurch dem Kunden einen möglichst guten Service offerieren.

Werden in Supermärkten irgendwann die Kunden die einzigen Lebewesen aus Fleisch und Blut sein?

Ich glaube das nicht. Es kann sein, dass solche Selbstbedienungsmärkte an bestimmten Standorten mit einer hohen Frequenz und einer technikaffinen Kundenstruktur erfolgreich sein können. An Standorten wie etwa Flughäfen oder Bahnhöfen. Im Einzelhandel beobachtet man aber die Tendenz, dass Kundinnen und Kunden mehr Wert auf Beratung, Einkaufsatmosphäre und Qualität legen. Das sieht man daran, dass Supermärkten mit frischen Waren mittlerweile den Discountern Umsatzanteile wegnehmen. Dafür ist aber qualifiziertes Personal wichtig.

Dennoch wird die Branche immer digitaler. Fluch oder Segen?

Das kommt darauf an, was man daraus macht. Dass sich neue Technologien einen Platz auch in Supermärkten der Zukunft erobern, scheint mir unvermeidlich zu sein. Scannerkassen und elektronische Warenschilder haben sich ja auch schon durchgesetzt. Diese Elemente haben auch Rationalisierungseffekte. Ein Vorteil für die Unternehmen. Wenn diese neuen Technologien aber nur zum Personalabbau eingesetzt werden, wird es den Bedürfnissen der Kundschaft nicht gerecht. Dann wäre es ein Fluch.

Welche Auswirkungen erwarten Sie auf die Beschäftigungsverhältnisse?

Es werden wahrscheinlich unter dem Strich Arbeitsplätze wegfallen. Möglicherweise wird es auch dazu beitragen, dass die Qualität der Beschäftigungsverhältnisse abnimmt. Denn: Wenn die Angestellten nur noch Anhängsel dieser Technologien sein sollten, kann dies auch zu einer Abwertung der Arbeitsplätze führen. Was in aller Regel auch schlechtere Bezahlung und schlechtere soziale Absicherung zur Folge hat. Daher müssen sich die Beschäftigten schon Sorgen machen. Ihre Betriebsräte und Gewerkschaften haben die Aufgabe, gestaltend und regulierend in den Einsatz dieser Technologien einzugreifen.

Die Ampel-Parteien wollen den Mindestlohn auf zwölf Euro erhöhen. Wird dies in der Branche zu einer Beschleunigung der Digitalisierung führen?

Nein, das glaube ich nicht. Hilfstätigkeiten wie das Auffüllen von Regalen werden am wenigsten betroffen sein. Aber die Mindestlohnanhebung ist dringend erforderlich. Denn wir haben auch im Einzelhandel oder bei Zustellern miese Arbeits- und Entlohnungsbedingungen, die auch Altersarmut programmieren.

Und wie sieht die Situation bei den Discountern aus?

Die Discounter sind zu einem Großteil noch tarifgebunden. Deshalb kann man davon ausgehen, dass untertarifliche Entlohnung eher die Ausnahme ist. Jedoch wird und wurde häufig versucht, bestimmte Tätigkeiten an Fremdfirmen auszugliedern und damit aus dem Geltungsbereich des Tarifvertrags herauszulösen. Leiharbeiter sollten oft das Auffüllen von Regalen übernehmen. Einige Unternehmen haben dies aber mittlerweile zurückgeführt.

Wird man im Supermarkt künftig überhaupt noch anonym einkaufen können?

Das wird nur möglich sein, wenn man eben nicht nur über solche Instrumente wie etwa Apps einkaufen oder bargeldlos bezahlen kann. Wenn das künftig noch gewährleistet ist, kann man auch noch anonym einkaufen.

Wer profitiert von dieser Entwicklung, wenn die Beschäftigten im Einzelhandel um ihre Jobs fürchten müssen und der Kunde gläsern wird?

Letztlich entscheiden die Kundinnen und Kunden mit ihren Kaufentscheidungen darüber, was sich durchsetzt. Die Frage ist, ob sie akzeptieren, beim Einkaufen eine gigantische Datenspur zu hinterlassen, und dass Service, Beratung und Einkaufserlebnis auf der Strecke bleiben. Technologien werden sich durchsetzen, wenn sie den Unternehmen und den Kunden dienen.