Von Christian Altmeier

Heidelberg. Ohne handfesten Streit ging es bei der Union bisher nie zu, wenn ein CSU-Politiker seinen Hut für die Kanzlerkandidatur in den Ring warf. Zweimal war das vor Markus Söder der Fall – und vor allem der Zwist zwischen Franz-Josef Strauß und Helmut Kohl prägte das Verhältnis der beiden Schwesterparteien nachhaltig.

Der Konflikt zwischen den beiden Machtmenschen Kohl und Strauß, die sich persönlich spinnefeind waren, begann bereits im Jahr 1975. Die CDU hatte damals ihren Vorsitzenden Kohl "handstreichartig" – wie der damalige CSU-Generalsekretär Edmund Stoiber später behauptete – zum Kanzlerkandidaten ernannt. Kohl holte bei der Wahl 1976 ein gutes Ergebnis für die Union, konnte SPD-Kanzler Helmut Schmidt und seine sozialliberale Koalition aber nicht ablösen.

Im November 1976 fasste die CSU dann bei ihrer Klausur in Kreuth den Entschluss, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufzukündigen. Diesen nahm sie zwar schon im Dezember wieder zurück – doch drohte sie fortan immer wieder damit, eigene Wege zu gehen. So auch im Jahr 1979, als die CSU forderte, dass ihr Vorsitzender und bayerische Ministerpräsident Strauß der nächste Kanzlerkandidat der Union werden solle. Kohl, der Strauß als Kanzler verhindern wollte, schlug stattdessen den niedersächsischen CDU-Ministerpräsidenten Ernst Albrecht als Kandidaten vor. Entscheiden musste schließlich die Unionsfraktion im Bundestag. Hier setzte sich Strauß mit 135 zu 102 Stimmen gegen Albrecht durch. Der Preis des unionsinternen Streits aber war hoch. Die Abstimmung habe "Verletzungen im Verhältnis der Schwesterparteien hinterlassen, die sich auch im Wahlkampf ausgewirkt haben", erinnerte sich Edmund Stoiber vor kurzem in einem Interview. CDU und CSU holten 1980 schlechtere Ergebnisse als bei der vorherigen Bundestagswahl. Auch Strauß gelang es somit nicht, Helmut Schmidt abzulösen.

Etwas weniger dramatisch errang Stoiber 22 Jahre später selbst die Kanzlerkandidatur. Im Januar 2002 schlug die CSU – abermals in Kreuth – ihren damaligen Vorsitzenden und Ministerpräsidenten als Kanzlerkandidaten vor. Bereits im Jahr zuvor hatten sowohl Stoiber als auch die CDU-Vorsitzende Angela Merkel Interesse an einer Kandidatur erkennen lassen. Die erst seit gut einem Jahr amtierende Merkel spürte schließlich, dass sie in ihrer Partei nicht über den nötigen Rückhalt verfügte. Sie kam der entscheidenden Abstimmung im CDU-Vorstand knapp zuvor und trug Stoiber die Kandidatur persönlich an – bei einem spontanen gemeinsamen Frühstück in Stoibers Haus in Wolfratshausen. Der lange bundesweit von Zustimmung begleitete CSU-Politiker verlor die Wahl dann denkbar knapp. Stoiber glaubte sogar noch am Wahlabend, den amtierenden SPD-Kanzler Gerhard Schröder besiegt zu haben. "Wir haben die Wahl gewonnen", rief er damals in der CDU-Zentrale. Erst gegen Mitternacht wurde klar, dass die SPD doch mit den Grünen weiterregieren konnte. Anders als Strauß gelang es Stoiber aber, das Ergebnis von CDU und CSU zu verbessern.

Einen anderen Weg ging Ludwig Erhard. Der als "Vater des Wirtschaftswunders" bekannte Politiker widerlegt die Behauptung, dass ein Bayer nicht Bundeskanzler werden kann. Denn der von 1963 bis 1966 amtierende Regierungschef kam aus dem fränkischen Fürth – also der Nachbarschaft von Söders Heimat Nürnberg. Erhard war allerdings Bundestagsabgeordneter der CDU für den Wahlkreis Ulm und von 1966 bis 1967 deren Bundesvorsitzender. Eine Option, die für Söder heute ausgeschlossen ist: Wer in Bayern lebt und arbeitet, kann nicht Mitglied der CDU werden.