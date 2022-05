Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Gärt es in Sachen Waffenlieferungen doch mehr innerhalb der Grünen-Partei, als es zuletzt den Anschein hatte? Wer Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck zuletzt beobachtete, bekam zwar viel von persönlichem Ringen erzählt – ihr Handeln hingegen stand für einen recht eindeutigen Kurs der Aufrüstung der Ukraine. Und in der Partei blieb es lange still. Das ändert sich allmählich, auch in Baden-Württemberg. Die innerparteiliche Kurssuche in Sachen Krieg und Frieden – sie bahnt sich ihren Weg an die Öffentlichkeit.

"Ich selbst bin kein Pazifist", verkündete Ministerpräsident Winfried Kretschmann (73) Anfang der Woche inmitten von militärischem Gerät am Bundeswehrstandort Stetten am Kalten Markt. Und gleichzeitig erläuterte in Stuttgart sein Verkehrsminister Winfried Hermann (69), warum er "als Pazifist in Grab" gehen wolle und mit Sorge die "Gewaltspirale" im öffentlichen Diskurs beobachte.

Gesprächsbedarf bei den "Ökopaxen"? "Dass wir jetzt in einer Zeit regieren, in der man schwere Waffen an die Ukraine liefert, ist für viele Mitglieder nicht einfach", sagt Südwest-Parteichefin Lena Schwelling (30) im Gespräch mit der RNZ. "Es gibt derzeit keine Mitgliederversammlung, keinen Stammtisch, bei dem das nicht das alles beherrschende Thema ist." Insbesondere von älteren Mitgliedern, die ihre Wurzeln in der Friedensbewegung hätten, werde sie regelmäßig angesprochen – aber nicht nur mit Kritik. Viele, so Schwellings Eindruck, seien durchaus zu dem Schluss gekommen, dass der Kurs der Bundesregierung richtig sein.

Gemeinsam mit ihrem Co-Vorsitzenden, Pascal Haggenmüller (33), erwuchs daraus dennoch ein Entschluss: "So große Veränderungen brauchen den Raum, um diskutiert zu werden. Da sehen wir uns auch als Landespartei in der Pflicht, unseren Mitgliedern ein Angebot zum Austausch zu machen." Geplant seien daher in nächster Zeit zwei größere Gesprächsformate, vermutlich in Freiburg und Stuttgart, um die Pazifismus-Debatte in geordnete Bahnen zu lenken.

Farbbeutel-Würfe wie 1999 in der Kosovo-Debatte auf Außenminister Joschka Fischer brauche dabei aber niemand zu erwarten, wiegelt Schwelling vorsorglich ab. "Wir haben unsere innerparteiliche Debattenkultur seitdem erfreulicherweise etwas verfeinert", sagt sie. "Wir sind heute keine Partei mehr, die sich gegenseitig mit Farbbeuteln beschmeißt."

Die beiden jungen Parteivorsitzenden, beide Anfang 30, stehen inhaltlich übrigens voll hinter dem Kurs ihrer Bundesminister. "Mein Pazifismusbegriff ist: Wir stehen für ein Europa, von dem keinerlei Aggression ausgeht", sagt Haggenmüller. "Aber wenn ein Land das Völkerrecht bricht und ein anderes Land überfällt, dürfen wir das nicht einfach akzeptieren. Das ist keine Kriegstreiberei, sondern Courage." Da müsse auch niemand glauben, es habe sich grundsätzlich an den Werten der Partei etwas geändert. "Wir sind immer noch eine Friedenspartei! Nur die Mittel, die wir einsetzen müssen, um Frieden zu erreichen, sind andere."

Er selbst sei voller Überzeugung gegen den Afghanistan- und den Irak-Krieg gewesen, blickt er zurück. Doch Putins Aggression sei damit einfach nicht zu vergleichen. Und da müsse man sich auch nicht lange fragen, ob Deutschland sich mit gewissen Entscheidungen jetzt zur Kriegspartei mache. "Ich glaube, dass Putin diese Frage längst für sich beantwortet hat", sagt Haggenmüller. "Für Putin ist der Westen schon lange Kriegspartei." Er befinde sich im "Kampf gegen unser demokratisches und liberales Wertesystem". Jetzt könnten die Grünen zeigen, dass es ihnen mit der "wehrhaften Demokratie" ernst sei – nicht nur innenpolitisch.