Von Arnold Werner-Jensen

So allmählich beginnt man allenthalben über die Zeit "nach Corona" nachzudenken. Dabei ist nicht abzusehen, ob es eine solche Zeit "nach Corona" überhaupt bald geben wird, ob wir uns nicht viel eher auf Jahre "mit Corona" einrichten sollten. Vor allem der Bereich der schulischen Pädagogik ist dadurch besonders stark betroffen. Man kann bereits heute erkennen, welche Problemfelder dabei eine herausgehobene Rolle spielen werden. Drei zentrale Aspekte sollen im Folgenden angesprochen werden.

I. Da ist zunächst die Rolle der Eltern in der aktuellen Krise. Das Leben in Ein- und Mehrkinderfamilien spielt sich zurzeit vorwiegend, fast ausschließlich, zuhause ab. Das führt zu völlig neuen Erfahrungen: Mutter, Vater und Kind(er) beschäftigen sich rund um die Uhr mit unterschiedlichen Bereichen, aber immer gemeinsam in den häuslichen vier Wänden. Kinder werden auf neuen Wegen mehr oder weniger "beschult" (ein schreckliches Wort!). Und viel schneller als erwartet führt das zu Konflikten. Eindrucksvoll kürzlich in der Talkshow "hartaberfair" die genervte Redakteurin einer großen überregionalen Zeitung, die berichtete, dass es beim familiär gemeinsamen Bewältigen der elektronisch verabreichten Schulaufgaben schon nach fünf Minuten regelmäßig zum lautstarken Krach mit den lieben Kleinen gekommen sei. Konsequenz daraus: der Ruf nach staatlicher Unterstützung – wie auch immer! Vielleicht wäre da doch der Hinweis hilfreich, dass es eine elterliche Erziehungspflicht (nicht etwa als "freiwillige Leistung"!) gibt; bezeichnend auch, dass keiner der übrigen (männlichen) Teilnehmer der Talkrunde den Mut fand, auf diese Selbstverständlichkeit hinzuweisen. Kindererziehung ist nicht die Aufgabe des Staates, er kann dabei allenfalls unterstützend wirken. In früheren Jahren, also in der Jugend der heutigen Elterngeneration und damit weit vor einem flächendeckenden und ganztägigen Angebot an Krippen und Kindergärten, war die Betreuung der Kinder durch die Eltern (meistens die Frau!) noch selbstverständlich.

II. Die zweite grundsätzliche Überlegung ergibt sich ebenfalls aus der Erfahrung des häuslichen "Beschult-Werdens": Die digitalen Kommunikationsmedien erweisen sich als hilfreich. Allerdings sind ihre Möglichkeiten noch sehr wenig in der Praxis erprobt und verlangen vom Lehrpersonal Ideen und die spontane Entwicklung neuer Konzepte. Wir erinnern uns an die in den zurückliegenden Monaten verstärkt einsetzende politische Diskussion über die Rolle der digitalen Medien in der Schule. Sie gipfelte in der Forderung nach einem massiven Investitionsprogramm für unsere Schulen, bis hin zur Forderung nach einer Ausstattung mit Tablets für jedes Schulkind, von der Grundschule an. Die grundsätzliche Problematik ist bekannt: Hier handelt es sich nicht in erster Linie um ein fertiges innovatives, didaktisches Konzept, das uns einer idealen Unterrichtswelt vermeintlich viel näher bringt. Vielmehr handelt es sich um das Ergebnis einer intensiven, aber gut getarnten Lobbyarbeit der einschlägigen Hersteller, die hier ein riesiges und vor allem langfristig gesichertes Geschäft wittern.

Allerdings zeigen die zurückliegenden wenigen Wochen der Krise auch sehr schnell, dass diese Wunschvorstellung noch überhaupt nicht durchdacht ist, dass ihm auf ganzer Linie ein solides pädagogisches Konzept fehlt. Und vor allem zeigt sich ebenso, dass die einseitige Orientierung an den elektronischen Medien ganz schnell an ihre Grenzen stößt, wenn sie nicht auf der Basis eines gesamtheitlichen didaktischen Konzepts erfolgt.

III. Damit sind wir beim dritten wesentlichen Punkt unseres Nachdenkens über die Zeit "nach Corona". Es hat sich nämlich sehr schnell herausgestellt und wird auch durch zahlreiche einschlägige Äußerungen Betroffener gestützt: Das wesentliche Defizit der schullosen Zeit ist der fehlende direkte Kontakt zur Lehrperson. Die Lehrer-Schüler-Beziehung ist eben nicht durch einen noch so intensiven elektronischen Kontakt ersetzbar. Wir erleben vielmehr eine unerwartete und sehr eindrucksvolle Aufwertung der lehrenden Position. Wer hätte erwartet, dass Schülerinnen und Schüler vor allem ihre Lehrerinnen und Lehrer vermissen? Vielleicht ist diese Erfahrung sogar die wichtigste Erkenntnis im schulischen Corona-Umfeld und dient damit der längst fälligen Aufwertung des Lehrerberufs. So bleibt für die "Nach-Corona-Zeit", neben dem intensiven und praxisorientierten Nachdenken über eine sinnvolle, aber begrenzte und vor allem dienende Einbeziehung der Computertechnik in den Unterrichtsalltag, eine Neubesinnung auf Funktion und Bedeutung der lehrenden Persönlichkeit für alle Bereiche des Schullebens.

Eine letzte, ebenfalls positive Erfahrung betrifft übrigens die Rolle der Musik, des gemeinsamen Singens und Musizierens. Sie ist wieder viel stärker ins öffentliche Bewusstsein geraten: sei es durch gemeinsames Singen vom Balkon, sei es durch fantasievolle mediale Verbreitung, sei es durch das schmerzhaft empfundene Fehlen aller öffentlichen Konzerte und Opernaufführungen. Erst der Mangel rückt Gewohntes und für selbstverständlich Hingenommenes so richtig ins allgemeine Bewusstsein und könnte auch dem so oft vernachlässigten Musikunterricht in allen Schulstufen zugutekommen. Musik – und ganz allgemein: Kunst – ist eben nicht Luxus, sondern Lebensmittel!

*

Zum Autor: Dr. Arnold Werner-Jensen lehrte als Professor für Musik und ihre Didaktik an den Pädagogischen Hochschulen Heidelberg und Weingarten.