Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Heinz-Peter Meidinger (65/Foto: dpa) ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und Schulleiter des Robert-Koch-Gymnasiums in Deggendorf.

Herr Meidinger, für Hunderttausende Schülerinnen und Schüler hat der Unterricht wieder begonnen. Welche Probleme gibt es beim Start? Sind die Schulen ausreichend für den Gesundheitsschutz gerüstet?

Man muss drei verschiedene Maßnahmenbündel unterscheiden: Zum einen haben die Schulträger, die Pflicht, zusammen mit den Hausmeistern und dem Reinigungspersonal für genügend Seife, Einmalhandtücher und Reinigungszyklen zu sorgen. In einigen Ländern wurden auch Atemschutzmasken gestellt. Zum anderen sind die Schulleitungen gefordert, den Sicherheitsabstand in den Klassenzimmern zu gewährleisten und entsprechende versetzte Pausenregelungen zu treffen, damit genügend Zeit bleibt, sich zwischen den Stunden die Hände zu waschen und auf die Toilette zu gehen. An vielen Schulen gibt es jetzt Einwegsysteme, das heißt Treppen und Außentüren dürfen nur in einer Richtung benutzt werden, um Schülerstaus und Menschenansammlungen zu vermeiden.

Und dann gilt es für alle in der Schule, selbst aktiv zu einem hohen Gesundheitsschutz beizutragen, indem man Abstand wahrt und außerhalb der Unterrichtsräume Schutzmasken anlegt. Das hat übrigens am heutigen Montag an den meisten Grundschulen sehr gut geklappt, was zeigt, dass auch Zehnjährige sehr wohl in der Lage sind, solche Regeln einzuhalten, wenn sie von der Notwendigkeit überzeugt sind.

In vielen Schulen lassen die hygienischen Bedingungen stark zu wünschen übrig. In Nordrhein-Westfalen wurden die Lehrer aufgefordert, selbst Seife mitzubringen. Wie lässt sich dieser Notstand beseitigen?

Die Schulleitungen und Kommunen haben überall, auch da, wo der Zustand der sanitären Anlagen beklagenswert ist, alles getan, um zumindest die Versorgung mit Seife, Handtüchern und Waschbecken durchgängig zu gewährleisten. Dass trotzdem da und dort mal ganz kurzzeitig etwas fehlt, ist nicht ganz zu vermeiden. Bitte solche Fälle schnell im Schulsekretariat, beim Lehrer und beim Hausmeister melden, damit da gleich Nachschub kommt. Für Notfälle ein Stück Seife dabei zu haben, kann natürlich nicht schaden. Es sollte aber eigentlich nicht nötig sein.

Im Grunde ist dieses Schuljahr gelaufen, oder?

Was heißt gelaufen? Wir wollen zumindest in allen Jahrgangsstufen noch einen ordentlichen Jahresabschluss mit Zeugnissen hinkriegen. Mit Sicherheit wird es aber nicht mehr gelingen, den versäumten Stoff in den verbleibenden Wochen noch komplett zu vermitteln und die ausstehenden Prüfungen zu schreiben. Das Aufholen der aufgelaufenen Defizite wird sich noch weit ins nächste Schuljahr hinein erstrecken.

Ist das Ziel, dass alle Schüler vor den Ferien noch einmal in die Schule zurückkehren sollen, realistisch?

Vor den Pfingstferien kaum, vor den Sommerferien auch nur mit einem großen Kraftaufwand. Nur wenn in kurzer Folge in den nächsten Wochen jeweils ein oder zwei Jahrgänge im Schichtbetrieb mit wöchentlichem oder täglichem Wechsel zwischen Schulpräsenz und Lernen zuhause an die Schulen zurückkehren, ist das zu realisieren. Das wird für die Schulen eine Mammutaufgabe sein, dies zu organisieren und unter Beachtung hoher Infektionsschutzstandards auch umzusetzen. Einen normalen Schulbetrieb wird es aber weiterhin nicht geben.