Von Prof. Frank Engehausen

Die Rückschau auf die Revolution von 1918/19 bietet vielfältige Anlässe, Neu- oder Wiederentdeckungen zu machen, zum Beispiel die Biografien der ersten Frauen, die vor 100 Jahren in die Parlamente einzogen. Oder auch die jener Männer, die zwar im Sog der Reichspolitik, aber doch mit beträchtlichen eigenen Handlungsmöglichkeiten in den Ländern die Geschicke der Revolution lenkten. Der wichtigste unter ihnen in Baden war der Mannheimer Sozialdemokrat Anton Geiß, der am 2. April 1919 zum badischen Staatspräsidenten gewählt wurde und vor 75 Jahren, am 3. März 1944, in Schriesheim starb.

Wie tief der Umbruch 1918/19 griff, lässt sich daran erkennen, dass es für einen Mann mit einem sozialen Hintergrund wie Geiß zuvor unmöglich gewesen wäre, in eine politische Schlüsselstellung zu gelangen, wie sie auch im liberalen Baden bis dahin studierten und wohlhabenden Bürgern oder dem Adel vorbehalten waren.

Geiß entstammte einem ganz anderen Milieu: Er war Sohn einer Kleinbauernfamilie im bayerischen Allgäu, die ihn, um das Essen für ihn sparen, im Alter von sieben Jahren als Hirtenkind zu einem 25 Kilometer entfernt lebenden Bauern gab. Nach Abschluss der Volksschule trat Geiß bei einem Schreinermeister in die Lehre und begann einen beruflichen Werdegang, der für die sozialdemokratischen Politiker der ersten und zweiten Generation typisch ist. Nach einem gescheiterten Versuch, sich in seiner Heimatgemeinde selbstständig zu machen, ging Geiß auf Wanderschaft: in die Schweiz, durch den Schwarzwald und nach Straßburg. Sesshaft wurde er schließlich in Ludwigshafen, wo er 1886 eine Familie gründete. Geiß fand Beschäftigung bei wechselnden Arbeitgebern in Ludwigshafen und in Mannheim, bis er 1895 eine Gastwirtschaft übernahm.

Der Anlass hierfür war die politische Karriere, die er unterdessen eingeschlagen hatte: Seit 1893 gehörte Geiß für die Sozialdemokraten dem Mannheimer Bürgerausschuss an, und zwei Jahre später kandidierte er für den badischen Landtag. Um das erwartete Mandat wahrnehmen zu können, suchte er nach einer unabhängigen Stellung, die ihm der Wirtsberuf zu bieten versprach.

Mit seiner politischen Tätigkeit in Mannheim und Karlsruhe profilierte sich Geiß als einer der führenden badischen Sozialdemokraten. Wichtiger als die revolutionären Perspektiven waren ihm Reformen in der parlamentarischen Arbeit. Dadurch geriet Geiß in die Schusslinie der in Mannheim starken Parteilinken. Aus Enttäuschung über die parteiinternen Konflikte, die er als persönliche Kränkungen wahrnahm, gab Geiß 1903 seine Mandate auf, ließ sich aber 1909 von jüngeren Parteirechten um Ludwig Frank zur Rückkehr in den Landtag überreden, in dem die SPD inzwischen zweitstärkste Fraktion war. Geiß übernahm das Amt des Ersten Vizepräsidenten der Zweiten Kammer und wurde zur Leitfigur einer fortschreitenden Integration der SPD in den monarchischen Obrigkeitsstaat. Symbolischen Ausdruck fand dies, als Geiß im Sommer 1918 bei den Feiern zum 100. Jubiläum der badischen Verfassung von Großherzog Friedrich II. das Ritterkreuz 1. Klasse erhielt.

Als im November 1918 unter dem Eindruck der unabwendbaren Kriegsniederlage und im Ansturm der sich allerorts bildenden Arbeiter- und Soldatenräte die Throne der Monarchen ins Wanken gerieten, schlug die historische Stunde von Anton Geiß. Er drängte sich nicht in eine revolutionäre Führungsrolle, sondern wurde von seinen Parteifreunden dorthin geschoben. Anders als in Berlin, wo die Sozialdemokraten die alleinige Regierungsgewalt übernahmen, trugen in Karlsruhe auch die bürgerlichen Parteien, Liberale und katholisches Zentrum, den Umbruch mit, und Geiß war der ideale Kandidat, um eine provisorische Regierung zu führen, die als breite Koalition angelegt war. Auch seine guten Beziehungen zum Großherzog, der im Lande blieb und am 22. November abdankte, trugen dazu bei, dass die Revolution in Baden zwar nicht geräuschlos, aber unblutig verlief.

Auch nach Abschluss des Umbruchs im Frühjahr 1919 galt Geiß wegen seiner ausgleichenden Fähigkeiten als unentbehrlich. Obwohl die SPD aus den Wahlen zur badischen verfassunggebenden Versammlung nur als zweitstärkste Kraft hervorging, wurde Geiß zum Staatspräsidenten gewählt und damit zum Leiter der ersten demokratischen Regierung in Baden, in der Zentrum, SPD und Liberale ihre Zusammenarbeit fortsetzten. Im Amt war Geiß um große Volksnähe bemüht. Er unternahm zahlreiche "Amtsbereisungen", um in Stadt und Land für die neue, demokratische Verfassung zu werben und Verständnis für die Probleme zu wecken, die sich für die Regierung durch die Kriegsfolgelasten ergaben. Dabei wurde ihm breite Wertschätzung zuteil. Marianne Weber, eine der ersten Frauen im badischen Parlament, hielt in ihren Lebenserinnerungen fest: "Seine stattliche Erscheinung war von schlichter Würde, ganz ohne Eitelkeit und Machtgier. Dieser Mann … kannte sein Maß, er blieb in innerer Selbstbescheidung der, der er war: Vertrauensmann der Arbeiterschaft und nunmehr auch anderer Kreise, der seine Gefolgschaft nicht durch dogmatische Künste, sondern durch Sachlichkeit, Uneigennützigkeit, Wohlwollen erwarb".

Im August 1920 legte Geiß das Regierungsamt, in das es ihn nie gedrängt hatte, nieder und im Jahr darauf auch sein Landtagsmandat. Eine mögliche Rückkehr auf die politische Bühne - Geiß war bei seinem Rücktritt 63 Jahre alt - verbauten ihm die Parteilinken der SPD. Sie nahmen Pensionszahlungen, die der Landtag bewilligt hatte, zum Anlass nahmen, Geiß persönlich zu diskreditieren und damit alte politische Rechnungen zu begleichen. Die so geschlagenen Wunden verheilten nur langsam, und Geiß blieb im Ruhestand. Diesen verbrachte er zunächst in Mannheim, bevor er mit seiner Frau 1933 in ein Altenheim nach Schriesheim umzog. Im gleichen Jahr entzogen ihm die Nationalsozialisten die Pension, sodass er fortan von Unterstützungszahlungen seines Sohnes leben musste. In Schriesheim starb Geiß, seit mehreren Jahren verwitwet, im Alter von 85 Jahren in kargen Verhältnissen und weithin vergessen.

Der Autor: Frank Engehausen lehrt und forscht am Historischen Seminar der Universität Heidelberg. Sein Schwerpunkt ist die Geschichte Südwestdeutschlands im 20. Jahrhundert. Von ihm erschien unter anderem der Sammelband: Baden und Württemberg 1918/19. Kriegsende, Revolution, Demokratie, (Hrsg. mit Reinhold Weber), Stuttgart 2018.