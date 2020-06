Von Jens Brandenburg

Berlin. Bildungspolitische Debatten drehen sich meist um Schulsysteme, neue Fächer und die technische Ausstattung unserer Schulen. Aber es sind einzelne Lehrerinnen und Lehrer, die uns in Erinnerung bleiben. Sie prägen, motivieren, stärken, hinterfragen, vermitteln Kompetenzen und Werte. Die beste Schule lebt nicht von Lehrbüchern oder Stundenplänen, sondern von engagierten Lehrkräften, die mit Humor und Kreativität einen für ihre Schüler mitreißenden Unterricht gestalten.

Das zeigt auch die Wissenschaft: Die große Schulstudie des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie belegt, dass sie der entscheidende Faktor für erfolgreiches Lernen sind. Andere Einflüsse wie Schulformen oder Klassenteiler sind zweitrangig bis irrelevant. Umso erstaunlicher ist, dass die Schulpolitik die Auswahl, Aus- und Weiterbildung der besten Lehrkräfte so selten in den Fokus rückt.

Mit tiefen Fachinhalten, theoretischer Didaktik und späten Praxiserfahrungen geht das bisherige Lehramtsstudium an den tatsächlichen Anforderungen vorbei. Dabei gibt es in Baden-Württemberg ein erfolgreiches Modell, das eindrücklich zeigt, wie es besser laufen könnte: Mit dualen Studiengängen bereitet die DHBW junge Talente auf anspruchsvolle Tätigkeiten in Wirtschaft, Technik und im Sozialwesen vor. Gemeinsam mit Partnerunternehmen verbindet sie ab dem ersten Semester exzellente akademische Theorie mit praktischer Erfahrung. Dafür gewinnt sie die Jahrgangsbesten und macht sie zu begehrten Fachkräften auf ihrem Gebiet.

Warum übertragen wir dieses Modell nicht auf das Lehramt? Schluss mit dem "Praxisschock", wenn Lehramtsstudierende nach fünf Jahren Theorie zum ersten Mal vor einer Klasse stehen. An der Seite erfahrener Lehrkräfte könnten sie von Beginn an hospitieren und kontinuierlich an das eigenständige Unterrichten herangeführt werden. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse gelangen direkt in den Schulalltag und müssten sich an ihrer Praxisrelevanz und -tauglichkeit messen lassen.

Für ländliche Regionen wäre das duale Lehramtsstudium eine große Chance: Wer bereits im Studium eine bezahlte Anstellung findet, muss nicht erst mit Stipendien und Kopfprämien zurückgeworben werden. Mit einer eigenständigen Personalpolitik könnten Schulen von Beginn an die Talente auswählen, die fachlich und persönlich am besten zu ihnen passen. Die persönliche Eignung und Motivation für den anspruchsvollen Lehrerberuf würde früh erkannt und entschieden.

Auch die Inhalte des Lehramtsstudiums brauchen ein Update. Im schulischen Alltag zählen nicht fachwissenschaftliche Spezialisierungen, sondern pädagogische, didaktische und lernpsychologische Kompetenzen. Angehende Lehrkräfte brauchen zunehmend fächerübergreifende Kompetenzen wie agiles Arbeiten und Design Thinking ebenso wie eine Vorbereitung auf praktische Themen wie den Umgang mit häuslicher Gewalt und Cybermobbing.

Die milliardenschweren Investitionen des Digitalpakt Schule sind schnell verpufft, wenn neben der technischen Ausstattung nicht auch in die didaktische Vorbereitung investiert wird. Eine Videokonferenz kann in Coronazeiten ein paar Unterrichtsstunden abfedern, macht aber noch lange keine gute digitale Bildung aus. Das teure Whiteboard an der Wand kann man sich sparen, wenn darauf dasselbe passiert wie auf der Kreidetafel. Um die technische Wartung von Servern und Betriebssystemen sollten sich nicht Pädagogen, sondern dafür ausgebildete IT-Fachkräfte kümmern. Eine kluge Bildungspolitik investiert nicht nur in Kabel und Beton, sondern in Köpfe und Talente.

Auch Lehrerinnen und Lehrer haben niemals ausgelernt. Wer andere zum Lernen motivieren will, braucht eine ständige Bereitschaft zur eigenen Weiterentwicklung. Viel zu oft beschränken sich Fortbildungsangebote auf die Umsetzung neuer Richtlinien und Lehrpläne. Viel wichtiger wären der Freiraum und Anreize für regelmäßige Weiterbildungen zu fachlichen, didaktischen, technischen und methodischen Kompetenzen. Mit einer einer offenen Fehler- und Feedbackkultur an den Schulen auch außerhalb inszenierter Lehrproben könnten wir gute Lehrkräfte weiter stärken. Eine ehrliche Rückmeldung der eigenen Schüler und Kollegen erfordert Mut, erweist sich aber an den besten Schulen als Schlüssel zum Erfolg.

Junge Menschen zu begeistern und sie auf ein selbstbestimmtes Leben vorzubereiten, ist kein leichter Job. Dafür brauchen unsere Kinder die besten Lehrerinnen und Lehrer der Welt. Viele von ihnen leisten heute schon Großartiges. Sie sollten wir stärken. Machen wir den Lehrerberuf zu einem der begehrtesten Jobs der Republik. Lehrerinnen und Lehrer verdienen gesellschaftliche Wertschätzung, gute Arbeitsbedingungen und endlich mehr Investitionen in eine gute Aus- und Weiterbildung.

> Jens Brandenburg (34) ist Bildungspolitiker aus dem Rhein-Neckar-Kreis und Sprecher für Studium, berufliche Bildung und lebenslanges Lernen der FDP-Bundestagsfraktion.