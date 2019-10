Von Barbara Klauß und Alexander Albrecht

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP wird künftig von einem Duo geführt und bekommt als erster Dax-Konzern überhaupt eine Vorstandschefin. Ab sofort lenkt die US-Amerikanerin Jennifer Morgan (48) die Geschicke des Konzerns gemeinsam mit Christian Klein (39), wie SAP am Freitag mitteilte.

Die beiden folgen auf Bill McDermott, der überraschend seinen Rückzug bekannt gab. Der 58-jährige US-Amerikaner hatte Europas größten Softwarekonzern seit 2010 geführt. McDermott habe das Unternehmen in einem Moment der Stärke verlassen wollen, sagte Morgan im Interview mit der RNZ. Ebenfalls am Freitag hatte der Konzern überraschend gute Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahrs vorgelegt. McDermott "hatte das Gefühl, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zu gehen". Zu seinen Zukunftsplänen äußerte sich der scheidende SAP-Chef gestern noch nicht.

Hintergrund Gewinn steigt überraschend stark SAP hat im dritten Quartal kräftig zugelegt. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro, wobei die Sparte mit Cloudsoftware auch dank Zukäufen besonders stark wuchs. Unter dem Strich steigerte SAP den Gewinn um 30 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern mitteilte. Ein Jahr zuvor hatten [+] Lesen Sie mehr Gewinn steigt überraschend stark SAP hat im dritten Quartal kräftig zugelegt. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro, wobei die Sparte mit Cloudsoftware auch dank Zukäufen besonders stark wuchs. Unter dem Strich steigerte SAP den Gewinn um 30 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern mitteilte. Ein Jahr zuvor hatten aktienkursbasierte Vergütungen der Mitarbeiter die Bilanz stärker belastet als diesmal. Im Tagesgeschäft steuerte das lange wenig profitable Cloudgeschäft mehr Gewinn bei. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg um 20 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Das war deutlich mehr, als Analysten erwartet hatten. Die operative Marge lag mit 30,6 Prozent überraschend hoch. Finanzchef Luka Mucic führte das unter anderem auf Kostensenkungen und andere Effizienzmaßnahmen zurück. Die Finanzprognosen für das laufende Jahr und die kommenden Jahre bestätigte das Management. Weltweit hat SAP rund 100.000 Mitarbeiter, in der Region 15.000. 2018 machte SAP 24,71 Milliarden Euro Umsatz und 4,09 Millionen Euro Gewinn. (dpa)

[-] Weniger anzeigen

"Jennifer Morgan und Christian Klein ergänzen sich perfekt und werden starke Co-CEOs sein", sagte Aufsichtsratschef Hasso Plattner. "Dieses Führungsmodell hat sich bei SAP bereits bewährt, dies belegen mehrere Beispiele in der Vergangenheit." Der Vorsitzende des Betriebsrats der SAP SE, Ralf Zeiger, begrüßte den gleitenden und professionellen Übergang, der im Interesse der Mitarbeiter sei. Er hoffe, dass die Mitarbeiter wieder mehr in den Fokus gerückt würden, erklärte er.

Die Walldorfer Bürgermeisterin Christiane Staab stimmt die neue Doppelspitze optimistisch: "Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit", erklärte sie. Ihre Hoffnungen setzt sie dabei vor allem auf Christian Klein, der aus dem nahen Mühlhausen stammt - wo sein Vater Karl Klein, der jetzt für die CDU im Landtag sitzt, lange Bürgermeister war.

Christian Klein und Jennifer Morgan versprachen gestern Kontinuität. "Die sehr guten Ergebnisse fürs dritte Quartal, die wir heute vorgelegt haben, beweisen, dass unsere Strategie funktioniert", sagte Klein im Interview. Für sie beide sei es nun wichtig, "die Vergangenheit zu bewahren und gleichzeitig den Weg in die Zukunft zu weisen".

Dass sie nun die erste Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns ist, betrachte sie als Ehre, erklärte Jennifer Morgan. Sie wünsche sich mehr weibliche Führungskräfte bei SAP und anderswo.

Die Initiative Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR) bezeichnete den Konzern gestern als Vorreiter. SAP sei "ein Paradebeispiel für einen großen Konzern, der systematisch Frauen in die Führungsspitze geholt" habe, teilte FidAR-Präsidentin Monika Schulz-Strelow mit. Die erste Frau als Vorstandsvorsitzende eines Dax-Konzerns sei "ein Signal an alle Unternehmen: Es geht!"