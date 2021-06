Von Klaus Welzel

Berlin/Heidelberg. Für bundesweites Aufsehen sorgte Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, am Montag mit der Ankündigung, er werde seinen ungarischen Verdienstorden zurückgeben. Die RNZ verbreitete die Nachricht in den frühen Morgenstunden exklusiv. Stunden später antwortete der ungarische Botschafter in Berlin, Péter Györkös, in einem offenen Brief an Rose, dass er den Orden aber nicht zurücknehmen werde. "Die ungarischen Rechtsvorschriften haben dafür keine Möglichkeit vorgesehen", begründet Györkös seine Weigerung. Das Schreiben liegt der RNZ vor.

Ursprünglich wollte Rose im Laufe der Woche in die ungarische Botschaft in Berlin gehen und dort den "ungarischen Verdienstorden Mittelkreuz" aus Protest gegen das neue ungarische Gesetz zurückgeben, das nach internationaler Auffassung Homosexuelle in Ungarn diskriminiert und kriminalisiert.

Dieses Gesetz verbietet jede "Werbung" für Homosexualität, die sich an Minderjährige richtet. Betroffen sind zum Beispiel Filme, Bücher oder auch Werbeanzeigen, die das Leben von Schwulen oder Lesben als normal darstellen. Der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel hatte während des EU-Gipfels vergangene Woche in einer emotionalen Ansprache an den ungarischen Regierungschef Viktor Orbán appelliert, von dem Vorhaben Abstand zu nehmen. Bettel ist selbst homosexuell.

Nach offizieller ungarischer Lesart geht die EU die nationale Gesetzgebung jedoch nichts an, wenn es sich um Bildungs- und Erziehungsfragen handle. Das garantiere Artikel 14 der EU-Grundrechtscharta, argumentiert nun auch Botschafter Györkös. Offensichtlich bemüht, den Konflikt nicht eskalieren zu lassen, schreibt er, dass Rose "die hohe Auszeichnung erhalten", habe, "weil Sie für die Verbesserung der europäischen Sinti und Roma mit uns Hand in Hand gekämpft haben". So habe Ungarn im Rahmen seiner EU-Ratspräsidentschaft 2011 die "Europäische Roma Strategie" ins Leben gerufen: "Sie können weiterhin im Kampf für die Rechte und für bessere Lebensbedingungen von Sinti und Roma auf uns zählen". Abgesehen davon spreche gegen die Rückgabe der Fakt, dass der Botschafter samt Familie im Sommerurlaub weilt. Berlin hat bereits Schulferien.

Ordensträger Rose verzichtet nun auf die Fahrt in die Hauptstadt. Dem Briefschreiber hält er entgegen, dass er sich weiterhin gegen jede Form von Minderheiten-Diskriminierung starkmachen werde. Auch gegen die von Homosexuellen. Und Ungarn sei dabei, rechtsstaatliche Prinzipien zu beschädigen und abzubauen.