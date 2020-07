Will mit seinem Haus, dem Dokumentationszentrum der Sinti und Roma, aber auch zahlreichen Institutionen in Heidelberg Flagge zeigen: Romani Rose. Foto: Joe

Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Heidelberg. "Angesichts der Erinnerungsthematik an die NS-Verbrechen sollten die Beteiligten nicht Streit, sondern Besinnung walten lassen", sagte der israelische Künstler Dani Karavan, als er das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten europäischen Sinti und Roma in Berlin konzipierte. Als im Oktober 2012 endlich dieser Ort des Gedenkens eingeweiht werden konnte, da lag ein jahrzehntelanger Kampf um dieses "Symbol der Trauer und Erinnerung" hinter Romani Rose (Foto: Joe) und dem "Zentralrat Deutscher Sinti und Roma". Jetzt droht neues Ungemach: Der Berliner Senat hat den Bau der S 21 beschlossen, um den Hauptbahnhof vollständig an das S-Bahn-Netz anzuschließen. Das Denkmal wäre davon stark betroffen. "Nicht mit mir", macht Rose als Vorsitzender des Zentralrates, seine Position klar.

Herr Rose, seit 2017 gibt es die Überlegungen der Bahn. Wann wurde der Zentralrat mit einbezogen?

Wir erfuhren im März dieses Jahres davon, aber weder von der Bahn noch vom Senat. Die "Stiftung Denkmal", wies uns darauf hin, dass es da eine Planung für die S 21 gebe… Ich konnte diese Missachtung einfach nicht glauben.

Wie konkret sind denn die Planungen der Bahn?

Die Bahn prüft noch, spielte aber schon verschiedene Möglichkeiten durch. Der Bundestag hatte entschieden, dass das Reichstagsgebäude nicht tangiert, die Arbeit des Parlaments nicht behindert werden darf. Augenblicklich sind wir bei der Variante 12. Die sieht vor, dass nah am "Schwarzen Becken" eine vier Meter hohe Schutzwand errichtet wird, die das Denkmal in Richtung Bundestag abgrenzt. Dahinter beginnt die Baustelle. Das macht ein Gedenken an diesem Ort unmöglich. Der Lärm der Baumaschinen, der Laster, die Bretterwand – das ist für uns keine akzeptable Lösung.

Was wäre eine akzeptable Lösung?

Die Bahn soll erst einmal konkret sagen, was sie will. Kommt sie zu dem zwingenden Schluss, dass es keine Möglichkeit gibt, den Denkmalsbereich unberührt zu lassen, dann machen wir unsere Zustimmung von Bedingungen abhängig: Das Denkmal muss sorgfältig dokumentiert und geschützt werden, während der Bauzeit ist ein temporärer Ort des Gedenkens in der Nähe des Reichstages zu gestalten. Außerdem fordern wir im Zuge der Baumaßnahmen einen unterirdischen "Ort der Information" zu schaffen, der seit Langem notwendig ist und den neuesten Forschungen über die Nazi-Verbrechen an den Sinti und Roma und den Antiziganismus Rechnung trägt. Und wir brauchen die vertragliche Zusicherung, dass der bisherige Ort in seiner jetzigen Gestaltung bestehen bleibt.

Sie sagen, dass ein solches Vorgehen, wäre es um das Denkmal für die Juden gegangen, von Bahn und Politik nicht denkbar gewesen sei. Warum?

Sie hätten es nicht gewagt. Denn diese Form der bürokratischen Arroganz hätte zu einem Aufschrei in der Öffentlichkeit geführt. Am jetzigen Verhalten sehen wir, dass zwar der Antisemitismus, nicht aber der Antiziganismus ins Problembewusstsein der Gesellschaft vorgedrungen ist. Innenminister Horst Seehofer bin ich dankbar, dass auf meine Initiative hin, eine Kommission eingerichtet wurde, die sich regelmäßig damit beschäftigt. Was jetzt passiert, das ist Wasser auf die Mühlen der Rechten. So darf man mit uns nicht umgehen. Wir sind Teil dieser Gesellschaft und das Denkmal ist eine Verpflichtung des Staates, alles zu tun, um Antiziganismus entgegenzuwirken.

Es gibt Initiativen aus Ihren eigenen Reihen, die sich, wie Sie auch, für die "Unantastbarkeit" des Denkmals engagieren.

Ja, und das freut mich sehr. Zeigt doch, dass die Bürgerrechtsarbeit des Zentralrates Früchte trägt. Die jüngere Generation ist selbstbewusster geworden. Jetzt sind Leute dabei, die bei der Forderung nach dem Denkmal noch Kinder waren. Erfreulich auch, dass wir uns mit Dani Karavan einig sind, dass die Bewahrung des Denkmals an diesem Ort oberste Priorität hat.